Rothschild & Co : 1,7 milliard de collecte pour la Banque privée et la gestion d'actifs en 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'activité de Banque privée et la gestion d'actifs de Rothschild & Co a enregistré en 2017 un résultat d'exploitation, hors coûts d'intégration de Martin Maurel, de 82 millions d'euros en 2017 (dont 28 millions d’euros liés à la consolidation de la banque privée Martin Maurel) contre 7 millions d'euros en 2016. Les revenus ayant progressé de 40% à 514 millions d'euros (dont 105 millions d’euros liés à Martin Maurel), la marge opérationnelle s'est élevée à 16% contre 2% en 2016. Rothschild & Co vise une marge d'environ 20% en 2020.Les actifs sous gestion, à l'échelle du groupe Rothschild & Co, ont progressé et s'élèvent à 67,3 milliards d'euros en 2017 (contre 54 milliards en 2016), grâce à la contribution de 10 milliards d'euros liée à la fusion avec le groupe Martin Maurel, à une collecte nette de 1,7 milliard d'euros et à l'appréciation globale du marché, minoré d'un effet de change négatif de 1,6 milliard d'euros.La Banque privée représente 63% des encours et la gestion d'actifs, le solde.S'agissant des perspectives 2018, l'activité de Banque privée & gestion d'actifs est jugée bien positionnée pour permettre une croissance de la collecte nette et une amélioration de sa profitabilité. En France, l'intégration opérationnelle de Martin Maurel sera finalisée d'ici à la fin de l'année.