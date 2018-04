Rothschild & Co autorisé à racheter Datix conjointement avec TA Associates Cayman

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition de Datix Holdings (Royaume-Uni) par TA Associates Cayman (Îles Caïmans) et Rothschild & Co (France). Datix fournit un logiciel de sécurité des patients médicaux et de rapport d'incidents. TA Associates investit généralement dans les services aux entreprises, les produits de consommation, les services financiers, et dans les secteurs de la santé et des technologies en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.Rothschild est un groupe de conseil financier indépendant fournissant des conseils en fusions et acquisitions, stratégie et financement, ainsi que des solutions d'investissement et de gestion de patrimoine aux grandes institutions, familles, individus et gouvernements, à l'échelle mondiale.La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu des chevauchements horizontaux limités entre les activités de Datix et celles des sociétés du portefeuille de TA Associates et Rothschild. L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée de contrôle des concentrations.