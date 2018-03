Russie/Election-Les scores des huit candidats-VTsIOM

MOSCOU, 18 mars (Reuters) - Vladimir Poutine a été réélu pour un nouveau mandat à la présidence de la Russie avec 73,9% des suffrages, selon un sondage à la sortie des urnes réalisé par l'institut VTsIOM. Son rival communiste Pavel Groudinine arrive second avec 11,2% des voix. Vladimir Jirinovski, président du Parti libéral-démocrate de Russie, est crédité de 6,7% et la Ksenia Sobtchak, une personnalité de la télévision, de 2,5%. Voici le récapitulatif des scores réalisés par les huit candidats selon les calculs de l'institut VTsIOM. Vladimir Poutine 73,9 pct 76,3 pct Pavel Groudinine 11,2 pct 11,9 pct Vladimir Jirinovski 6,7 pct 6,0 pct Ksenia Sobtchak 2,5 pct 2,0 pct Grigori Iavlinski 1,6 pct 1,0 pct Boris Titov 1,1 pct 0,7 pct Sergueï Babourine 1,0 pct 0,6 pct Maxime Souraikine 0,8 pct 0,7 pct (Denis Pinchuk, Andrew Osborn et Katya Golubkova; Danielle Rouquié pour le service français)