Russie: l'inflation remonte à 2,4% sur un an en mars

Moscou (awp/afp) - L'inflation en Russie est repartie à la hausse en mars à 2,4% sur un an, après plusieurs mois à ses plus bas niveaux depuis la chute de l'URSS, selon des statistiques officielles publiées vendredi.

Par rapport à février, les prix à la consommation ont augmenté de 0,2%, comme le mois précédent, a précisé l'agence de statistiques Rosstat.

Ce taux d'inflation constitue la première remontée après des mois d'une faiblesse jamais atteinte depuis la chute de l'URSS, à 2,2% sur un an en janvier et février.

Après l'envolée ayant suivi la crise monétaire provoquée fin 2014 par la chute des cours des hydrocarbures et les sanctions liées à la crise ukrainienne, l'inflation s'est modérée, bien plus que prévu par les économistes, sous l'effet de la récession économique et de la politique très restrictive menée par la banque centrale.

En mars, la banque centrale de Russie a abaissé pour la huitième fois consécutive son taux directeur, qu'elle a réduit d'un quart de point à 7,25%.

"L'inflation annuelle reste à un niveau systématiquement bas", avait-elle fait valoir, prévoyant une inflation annuelle de 3 à 4% à la fin de 2018.

