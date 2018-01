Russie: la consommation a renoué avec la croissance en 2017

Moscou (awp/afp) - La consommation des ménages russes a retrouvé le chemin de la croissance en 2017, malgré un pouvoir d'achat toujours en berne, selon les statistiques publiées jeudi par l'agence de statistiques russe.

Selon le rapport mensuel de conjoncture de Rosstat, les ventes de détail ont augmenté de 1,2% en 2017 après deux années de baisse, malgré le léger ralentissement mesuré en fin d'année, qui avait déçu les analystes.

Les revenus réels des ménages, mesure la plus large du pouvoir d'achat, ont pour leur part diminué de 1,7% en 2017 par rapport à 2016, Interfax notant qu'il s'agit de la quatrième année de baisse consécutive, une déception pour le gouvernement qui tablait sur leur croissance. Le salaire réel moyen a néanmoins augmenté de 3,4%. En 2018, le gouvernement prévoit une croissance des revenus réels de 2,3%.

Le taux de chômage - stable au cours de l'année 2017 - demeurait à 5,1% en décembre. Il a baissé régulièrement depuis janvier (5,6%) pour passer sous le seuil des 5,0% en août, une première en trois ans, avant d'augmenter légèrement les mois suivants, restant autour de 5,1%.

Plombé par l'envolée des prix, le pouvoir d'achat des Russes a lourdement chuté pendant la récession de 2015-2016 due à l'effondrement des cours du pétrole et aux sanctions occidentales liées à la crise ukrainienne.

La hausse de la production industrielle en 2017 (1%) a été affectée par une rechute en fin d'année et s'est révélée décevante pour le gouvernement, qui tablait sur une augmentation de 2%.

Cette faiblesse est "attribuable à la diminution de la production pétrolière, qui a entraîné une baisse de la production minière, et à une activité plus faible dans quelques sous-secteurs manufacturiers (notamment les transports et les produits pétroliers raffinés)", selon les analystes du cabinet Capital Economics.

"Mais les conditions se sont améliorées à la fin de l'année dernière (2017)", estiment-ils, et "les données de décembre suggèrent que le pire du ralentissement récent est désormais passé et que la croissance devrait se renforcer au cours des prochains trimestres".

afp/rp