Russie: la consommation ralentit en février, les salaires augmentent

Moscou (awp/afp) - La consommation des ménages russes a continué à voir sa progression ralentir en février mais le pouvoir d'achat a augmenté après quatre ans de baisse, selon les chiffres publiés mercredi par l'agence de statistiques russe.

Selon le rapport mensuel de conjoncture de Rosstat, les ventes de détail ont augmenté de 1,8% en février sur un an, poursuivant le ralentissement des derniers mois (2,8% en janvier, 3,1 % en décembre) alors que les analystes prévoyaient environ 2,5%.

Les revenus réels des ménages, mesure la plus large du pouvoir d'achat, a augmenté de 4,4% sur un an, la première évolution positive depuis janvier 2017 et un signe encourageant après leur diminution de 1,7% en 2017 par rapport à 2016.

Le salaire réel moyen a pour sa part augmenté de 9,7% en février. Rosstat a par ailleurs revu à la hausse l'augmentation du salaire réel moyen de janvier, de 6,1% à 11,3% sur un an.

En 2018, le gouvernement prévoit une croissance des revenus réels de 2,3%.

Plombé par l'envolée des prix, le pouvoir d'achat des Russes a lourdement chuté pendant la récession de 2015-2016 due à l'effondrement des cours du pétrole et aux sanctions occidentales liées à la crise ukrainienne.

Les statistiques publiées lundi sont donc plutôt rassurantes pour 2018, après une fin d'année montrant un essoufflement de la reprise économique.

Le ralentissement de la consommation est "extrêmement surprenant si on considère l'amélioration significative des revenus personnels", affirment les experts d'Alfa Bank.

"L'indexation des salaires du secteur public avant l'élection présidentielle semble l'explication la plus plausible à cette augmentation significative des salaires", commentent-ils.

Les analystes de Capital Economics affirment que "les signes d'amélioration du marché du travail pourraient commencer à se traduire par une croissance plus forte dans les prochains mois".

Selon eux, malgré une production industrielle en-deçà des prévisions en février (1,5%), "il semblerait quand même que l'économie est en train de se remettre du ralentissement subi pendant la deuxième moitié de l'année dernière".

Le taux de chômage, stable au cours de l'année 2017, s'est légèrement amélioré en février (5,0%) par rapport au mois de janvier (5,2%).

afp/jh