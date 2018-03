Russie: la hausse de la production industrielle ralentit à 1,5% en février

Moscou (awp/afp) - La production industrielle de la Russie a augmenté de 1,5% sur un an en février, selon les chiffres officiels publiés lundi, décevants par rapport au redémarrage de janvier.

Après une hausse de 2,9% sur un an en janvier, ce résultat est en deçà des prévisions des analystes interrogés par l'agence Interfax, dont la plupart tablaient sur une hausse de 2,7%.

Par rapport au mois de janvier, la production a diminué de 1,7% en données corrigées des variations saisonnières, a précisé l'agence de statistiques Rosstat.

En 2017, cet indicateur avait augmenté de 1%, soit moins que les 2% prévus par le gouvernement, en raison d'une rechute en novembre et décembre et de 3,6% sur un an en novembre.

Selon Rosstat, la production de pétrole et de condensat de gaz en Russie a diminué de 1,3% en février sur un an, tandis que celle de gaz naturel a augmenté de 0,9%. L'année 2017 a surtout été marquée par l'accord de réduction de l'offre signé avec les autres grands pays exportateurs (qui a été prolongé jusqu'à fin 2018).

La reprise économique russe a ralenti fin 2017, après deux ans de récession causée par l'effondrement des prix des hydrocarbures et les sanctions occidentales liées à la crise ukrainienne.

afp/al