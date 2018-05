Russie: les ventes de voitures poursuivent leur reprise en avril

Moscou (awp/afp) - Le marché automobile a poursuivi sa reprise en avril avec une hausse de 17,6% des ventes de voitures neuves, soutenues par l'affaissement du rouble, selon les chiffres publiés mardi par les constructeurs.

Selon l'Association of European Businesses (AEB), les ventes de véhicules neufs légers et utilitaires se sont élevées le mois dernier à 152.425 unités en Russie.

Dans un communiqué, le directeur du comité automobile de l'AEB Joerg Schreiber a salué "un mois fort pour le marché automobile russe, qui confirme la croissance à deux chiffres du volume des ventes de l'année dernière", constatant que "l'appétit des consommateurs reste fort".

L'AEB précise que les dix modèles les plus vendus sont tous produits localement, la hausse des ventes continuant de profiter notamment au numéro un du marché, Avtovaz, contrôlé par Renault et dont les ventes de ses Lada ont bondi de 17%.

"L'affaiblissement considérable du rouble ces dernières semaines a été un facteur extraordinaire qui a incité les clients à accélérer l'achat d'une nouvelle voiture en anticipation de potentielles hausses des prix", a expliqué M. Schreiber, affirmant que les commandes de nouveaux véhicules avaient fortement augmenté et que cela continuerait de se refléter dans les chiffres des ventes à court terme.

Le rouble a plongé en avril, suite à l'introduction de nouvelles sanctions par les Etats-Unis, la monnaie russe s'enfonçant à ses plus bas niveaux depuis 2016 avant de remonter légèrement dans les jours suivants.

Le marché automobile russe, dans lequel les grands constructeurs mondiaux avaient massivement investi en période de croissance, a diminué de plus de moitié entre 2012 et 2016.

Sensible à l'évolution du taux de change et du pouvoir d'achat, il a particulièrement pâti de la crise causée par la chute des prix du pétrole et les sanctions liées à la crise ukrainienne.

Son rebond en 2017 a coïncidé avec la reprise de la croissance de l'économie russe après deux ans de récession. Selon les chiffres de l'AEB, le marché automobile russe connaît désormais son quatorzième mois de croissance consécutive en glissement annuel.

S'il progresse de 10% en 2018 comme le prévoit l'AEB, il restera malgré tout loin des près de trois millions d'unités atteints en 2012. afp/jh