Ryad dément tout blocage de l'aide humanitaire au Yémen

La coalition militaire menée par l'Arabie saoudite au Yémen a démenti mardi bloquer le passage de l'aide humanitaire dans le pays, frappé par une nouvelle épidémie de diphtérie.

Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), 380 personnes atteintes de diphtérie ont été hospitalisées au Yémen depuis août. Le Yémen souffre en outre d'une épidémie de choléra qui touche un million de personnes.

"La coalition dément catégoriquement avoir bloqué aucune aide humanitaire ou biens de première nécessité à destination du peuple yéménite et déclare que ces accusations ne reposent sur aucune preuve solide", a déclaré un porte-parole de l'alliance militaire conduite par l'Arabie saoudite.

Il a attribué aux rebelles houthis la responsabilité des retards d'acheminement de l'aide humanitaire.

La coalition, qui contrôle l'espace aérien yéménite et l'accès à ses ports, a bloqué en novembre tous les points d'entrée au Yémen après le lancement d'un missile en direction de l'aéroport international de Ryad, isolant encore davantage le pays le plus pauvre de la région.

De nombreuses cargaisons de nourriture, de carburant, batteries et d'équipement médical ont été bloquées aux portes du Yémen, a pu constater Reuters. Les livraisons humanitaires de nourriture et de médicaments ont presque toutes été autorisées, a pu constater Reuters, mais les forces sous commandement saoudien ont retardé à la fois l'aide humanitaire et les livraisons commerciales et ont en outre fermé des ports purement et simplement.

Le Yémen connaît selon les Nations unies la plus grave crise humanitaire actuellement dans le monde, avec environ 8 millions de personnes au bord de la famine. (Stephen Kalin; Julie Carriat pour le service français, édité par Danielle Rouquié)