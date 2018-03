Ryad dit avoir intercepté un missile tiré par les Houthis

RYAD, 31 mars (Reuters) - La défense aérienne saoudienne a intercepté un missile tiré depuis le Yémen par des rebelles houthis, rapporte samedi la chaîne de télévision Al Arabiya.

Le projectile a été détruit au-dessus de la ville de Najran, précise-t-on.

Saba, l'agence de presse contrôlée par les Houthis, avait indiqué plus tôt qu'un missile balistique avait été tiré en direction d'une base de la garde nationale saoudienne à Najran et affirmé qu'il avait provoqué "des pertes dans les rangs de l'ennemi et détruit ses équipements militaires". (Ghaida Ghantous, Nicolas Delame pour le service français)