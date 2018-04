Bourse de Paris : S&P confirme les notes AA/A-1+ de la France, perspective stable

"Les institutions et la prospérité de la France, avec de solides perspectives de croissance, viennent appuyer l'opinion que nous avons de la qualité de sa signature", explique l'agence de notation dans un communiqué.

S&P projette pour la France une croissance qui accélère à 2,2% cette année, portée notamment par la consommation privée (le gouvernement table sur une croissance de 1,7%). La croissance devrait ensuite décélérer autour de 1,8% sur la période 2019-2020, ajoute l'agence de notation.

Elle anticipe également de nouveaux progrès dans la consolidation des finances publiques, "à la suite des nettes améliorations observées en 2017" et dans les réformes permettant de développer la croissance.

La dette à long terme de la France est notée "AA" par S&P depuis novembre 2013, assortie d'une perspective stable depuis octobre 2016.

Pour justifier cette perspective stable, l'agence explique que "dans un contexte de croissance économique soutenue durant les deux années à venir", elle s'attend à ce que le "gouvernement français continue de mettre en oeuvre son programme de mesures de réforme structurelle, budgétaire et économique".

Standard & Poor's considère enfin qu'un relèvement de note pourrait intervenir si la croissance économique se développait encore, permettant une réduction du rapport de la dette au PIB, durablement et sensiblement et "au-delà de nos attentes", ou si, "contrairement à nos prévisions", les comptes courants de la France devaient dégager des excédents substantiels et durables, même avec l'accélération de la demande intérieure.

En revanche, une réduction de note serait possible si les déficits budgétaires ne diminuaient pas "comme nous le pensons actuellement", que ce soit en raison de dérapages budgétaires ou d'un ralentissement de la reprise économique, ou si "nous avions le sentiment que le gouvernement est incapable de mettre en oeuvre les réformes structurelles, débouchant sur une croissance économique plus faible que ce que nous envisageons actuellement".

