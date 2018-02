Washington (awp/afp) - L'agence de notation financière Standard and Poor's a relevé vendredi la note de solidité financière de la Russie pour la placer dans la catégorie "moyenne", louant sa politique budgétaire "prudente".

S&P fait passer la note de la Russie de BBB-/A-3 à BBB/A-2 avec une perspective stable.

"Ce relèvement reflète la politique prudente qui a permis à l'économie de la Russie de s'ajuster aux prix plus bas des matières premières et aux sanctions internationales", indique Standard and Poor's (S&P) dans un communiqué.

Dans le même temps, l'agence Fitch a confirmé sa note "BBB-" associée à une perspective positive, signifiant qu'elle peut la relever dans les mois qui viennent.

Fitch mentionne également "une stratégie budgétaire prudente" alors que le déficit budgétaire est descendu à 1,5% du Produit intérieur brut (PIB) en 2017.

S&P souligne que depuis le début de 2017, Moscou a contenu ses projets de dépenses à moyen terme "en dépit des prochaines élections présidentielles, a renforcé sa collecte de taxes non-pétrolières et utilisé ses revenus pétroliers supplémentaires pour acquérir des devises étrangères et renforcer son budget".

Le déficit du gouvernement devrait rester autour de 2% du PIB en moyenne entre 2018 et 2021, assure S&P, contre 4,5% en 2016.

La croissance économique devrait atteindre 1,8% cette année et 1,7% en 2019 avec une inflation respectivement de 3,1% et 4%, affirme l'agence de notation.

Sur les sanctions, S&P relève que Washington s'est jusqu'ici abstenu d'imposer de nouvelles sanctions financières ou d'alourdir les sanctions existantes. "En même temps, nous pensons que la teneur et le calendrier de sanctions additionnelles dépendra des gestes de la Russie en terme de politique étrangère aussi bien que du débat intérieur aux Etats-Unis, les deux facteurs étant tout aussi difficiles à prévoir", affirme l'agence.

Le secrétaire américain au Trésor, Steve Mnuchin, a justement indiqué vendredi que des sanctions supplémentaires contre la Russie pourraient intervenir dans les semaines à venir.

"Nous travaillons sur les sanctions contre la Russie", a indiqué M. Mnuchin à la Maison Blanche à l'issue d'un point de presse centré sur la Corée du Nord.

"Je peux vous promettre que c'est en cours", a-t-il ajouté, promettant du nouveau "dans les semaines à venir".

Le Congrès s'est déjà prononcé pour des sanctions contre la Russie, accusée par les Américains d'avoir interféré dans les élections de 2016. Mais le 30 janvier, le Trésor américain s'était contenté de publier une liste de 200 responsables russes, sans annoncer de mesures punitives immédiates.

afp/rp