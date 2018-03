EQS Group-Media / 28.03.2018 / 10:00



S.PELLEGRINO SAPORI TICINO 2018 : LES CUISINES DU MONDE

Parmi les 20 rendez-vous proposés, 10 grands dîners avec des Chefs internationaux pour découvrir tout autant de cuisines de différents pays

DU 9 AVRIL AU 17 JUIN 2018, DANS DIFFÉRENTS ENDROITS MAGNIFIQUES EN SUISSE

La douzième édition de S.Pellegrino Sapori Ticino ouvre ses fenêtres sur le monde et apporte en Suisse les saveurs lointaines et exotiques de diverses cuisines internationales. En effet, les protagonistes de la nouvelle saison de ce festival ?no-gastronomique tessinois seront 10 grands Chefs qui, entre l'Asie et l'Europe, raconteront les plats gourmets de leurs traditions culinaires.

De nouveaux plats, mais une recette inchangée depuis 12 ans : un parterre de plus de 20 étoiles Michelin pour 20 événements dans des cadres prestigieux du canton du Tessin et de la Suisse, où l'excellence de l'?no-gastronomie constituera le fil rouge des différents rendez-vous gourmands.

Inde, Japon, Maldives, France, Espagne, Slovénie, Danemark, Allemagne, Italie et, bien sûr, Suisse : de grands noms du paysage gastronomique international ont été choisis pour représenter les styles de cuisine de ces pays : Ils pourront compter sur l'association vertueuse à d'excellentes étiquettes de vins locaux, et bien plus encore.

« Cette année, nous voulions amener dans le canton du Tessin un aperçu des traditions culinaires de pays lointains, naturellement dans l'esprit de la haute gastronomie », comme nous l'explique Dany Stauffacher, directeur du Festival. « À une époque comme la nôtre, où la cuisine ethnique est un des courants les plus porteurs du moment, nous avons choisi de nous ouvrir au monde en invitant de grands Chefs internationaux qui, cette année plus que jamais, représenteront une grande variété de styles, de coutumes et de saveurs. Pour 2018, année où Lugano devient la Ville suisse du Goût, nous avons souhaité une édition particulièrement riche en idées et en culture».

En effet, seulement pour cette année, S.Pellegrino Sapori Ticino comptera parmi les rendez-vous de Lugano Ville du Goût. La capitale du Tessin, choisie par la Fondation de la Semaine du Goût comme chef-lieu national de l'?no-gastronomie pour l'année 2018, proposera, du 13 au 23 septembre 2018, des événements, des expositions, des ateliers, et bien plus encore.



S.Pellegrino Sapori Ticino 2018 commencera par des soirées qui auront lieu de l'autre côté du Gothard : le 9 avril à Zurich, à Widder Hotel, le 11 avril à Berne, à l'Hotel Schweizerhof, et le 16 avril à Genève, à l'Hôtel Beau-Rivage, où les Chefs tessinois seront les invités des hôtels exclusifs du groupe Swiss Deluxe Hotels, qui réunit la quasi-totalité des hôtels de luxe cinq étoiles les plus prestigieux de Suisse.

Ces dîners de gala inaugureront la manifestation avec l'intention de promouvoir l'?no-gastronomie tessinoise de qualité, grâce à la participation de certains des meilleurs Chefs locaux présents, comme Lorenzo Albrici, Andrea Bertarini, Mauro Grandi, Egidio Iadonisi, Andrea Muggiano, Frank Oerthle, Dario Ranza, Mattias Roock, Domenico Ruberto, Ambrogio Stefanetti, avec la collaboration des propriétaires Tino Staub, Silvan Durrer et Dominique Gauthier.

Le 29 avril, le Festival débarquera dans le Tessin, avec la soirée d'ouverture consacrée aux Swiss Deluxe Hotels, à l'Hotel Splendide Royal à Lugano, où Domenico Ruberto accueillera ses collègues Mattias Roock (Locanda Barbarossa - Castello del Sole, Ascona), Dietmar Sawyere (The Japanese Restaurant - The Chedi, Andermatt) et Gregor Zimmermann (Restaurant Vue - Bellevue Palace, Berne).

Le premier rendez-vous avec les Chefs internationaux aura lieu avec Anand Gaggan, du Restaurant Gaggan à Bangkok, que Claudio Bollini accueillera les 5 et 6 mai au Seven Lugano The Restaurant. Ces deux soirées offriront à un plus grand nombre de convives l'occasion de dîner avec le numéro 1 du classement Asia's 50 Best Restaurants, véritable maître de la cuisine indienne.

Le 13 mai, ce sera le tour du Restaurant Galleria Arté du Grand Hotel Villa Castagnola à Lugano, où Frank Oerthle accueillera Paolo Casagrande, 3 étoiles Michelin au Restaurant Lasarte à Barcelone, pour une soirée d'hommage à la cuisine d'auteur espagnole.

Rendez-vous le 16 mai à Arvi Secret Spot à Melano, pour une soirée spéciale où les vins français du Baron Philippe de Rothschild seront associés aux créations gastronomiques d'Andrea Migliaccio, Chef deux étoiles du Restaurant L'Olivo au Capri Palace Hotel.

La soirée du 20 mai à la Villa Principe Leopoldo à Lugano proposera un retour aux cuisines du monde, en particulier à la cuisine allemande : Dario Ranza invitera à ses fourneaux Michael Kempf, l'un des plus grands talents gastronomiques de Berlin, qui officie au Restaurant Facil.

Cette édition ne pouvait pas ne pas consacrer une soirée aux femmes. Cette soirée, au cours de laquelle le public et le Chef seront des femmes, mettra à l'honneur Aurora Mazzucchelli, Chef du Ristorante Marconi, Sasso Marconi (Bologne), qui sera l'invitée du restaurant Metamorphosis à Lugano, le 21 mai.

Le 22 mai, le Seven Lugano The Restaurant sera de retour, et Claudio Bollini ouvrira les portes de sa cuisine à trois jeunes talents : David Wälti (vainqueur de la finale suisse de S.Pellegrino Young Chef), Diego della Schiava (finaliste en Suisse) et Edoardo Fumagalli (vainqueur de la finale italienne de S.Pellegrino Young Chef).

Une autre soirée officielle aura lieu le 27 mai à Ascona, à la Locanda Barbarossa du Castello del Sole, où l'executive Mattias Roock prêtera main-forte à Rico Zandonella, qui quittera les fourneaux de son Rico's à Küsnacht le temps d'une soirée, pour nous parler à sa façon de la cuisine suisse.

L'édition se poursuivra le 28 mai avec Domenico Ruberto, Chef du Restaurant I due Sud de l'Hotel Splendide Royal à Lugano, qui accueillera Toma? Kavcic, le Chef renommé qui apportera dans le Tessin, les saveurs de son pays, la Slovénie, sublimées dans la cuisine du Restaurant Pri Lojzetu.



Le 29 mai, ce sera le tour de Giacomo Gaspari, Chef de la chaîne PlanHotel dans plusieurs atolls des Maldives, qui nous fera découvrir les saveurs de ce magnifique coin du monde à THE VIEW Lugano, où il sera l'invité du Chef Mauro Grandi.

Parenthèse plus « pop » pour la Lounge night au Seven Lugano - The Lounge, où, le 31 mai, Claudio Bollini rendra hommage aux invités avec des créations Finger Food.



La grande cuisine italienne sera mise à l'honneur lors de la soirée du 2 juin : le nouveau lauréat de trois étoiles Michelin Norbert Niederkofler, du Restaurant St. Hubertus de l'Hotel Rosa Alpina de San Cassiano, racontera ses « saveurs de la montagne » aux invités du Fiore di Pietra, au sommet du Monte Generoso, avec l'aide du propriétaire Luca Bassan.

Pour la soirée très attendue du 3 juin, Egidio Iadonisi accueillera la cuisine japonaise au Swiss Diamond Hotel de Morcote, où Priyan Wicky, du restaurant éponyme Wicky's Wicuisine de Milan, fera vivre de grandes émotions au public, grâce aux saveurs du pays du Soleil Levant.

Le 7 juin aura lieu le deuxième rendez-vous avec les Lounge night, au Blu Restaurant & Lounge de Locarno. Davide Asietti et Takuro Amano y attiseront la gourmandise des invités, en leur proposant des amuse-bouche à mi-chemin entre le Tessin et le Japon.

Le 11 juin sera placé sous le signe de la cuisine nordique de Søren Selin, le Chef danois deux étoiles Michelin du restaurant AOC à Copenhague, invité par le Chef Riccardo Scamarcio dans la cuisine de Il Ristorante di Villa Orselina, à Orselina-Locarno.

Le 12 juin, à Ciani Lugano, le Chef Nicola Costantini fera les honneurs de la maison lorsqu'Emmanuel Renaut, du Restaurant 3 étoiles Michelin Flocons de Sel à Megève, proposera une cuisine française authentique, l'une des plus connues et appréciées du monde.

Le 17 juin, au Casinò di Campione d'Italia, une équipe de grands Chefs tessinois clôturera cette édition qui s'annonce pleine de saveurs et de culture ?no-gastronomique.

S.Pellegrino Sapori Ticino se confirme comme l'un des événements majeurs de la haute ?no-gastronomie à l'échelle internationale : un festival qui semble ne jamais s'arrêter et qui parvient à trouver de nouvelles inspirations et idées de grande qualité pour le présent et pour un avenir qui, nous en sommes convaincus, ne cessera de vous étonner.



