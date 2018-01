SALON-Ford dévoile son futur pickup compact Ranger

Ford Motor va officiellement dévoiler dimanche au salon de Detroit son nouveau pickup "midsize" Ranger, un an avant son arrivée chez les concessionnaires, un segment abandonné il y a quelques années et aujourd'hui dominé par ses concurrents.

Il y a plus de deux ans, le constructeur avait annoncé sa décision de relancer cette camionnette en Amérique du Nord, qu'il avait abandonnée en 2011. A cette époque, la direction de Ford estimait que le groupe pourrait satisfaire la demande pour les pickups -et générer davantage de revenus- en développant ses F-150, sa gamme de pickups plus grands.

Ses concurrents General Motors et Fiat Chrysler Automobiles ont également renoncé à ce segment au même moment.

Cependant, fin 2014, GM a lancé ses nouveaux pickups Chevrolet Colorado et GMC Sierra, tandis que les japonais Toyota Motor et Nissan ont relancé leurs gammes.

Avec la stabilisation des prix de l'essence, davantage de clients se sont tournés vers les pickups plus petits. GM a ainsi vendu plus de 145.000 Colorado et Canyon en 2017. Toyota, numéro un sur le segment, a écoulé plus de 198.000 unités de son Tacoma, soit 3,4% de plus qu'un an auparavant et 27% de plus qu'en 2014, selon les chiffres compilés par Autodata.

Les ventes sur le segment des pickups compacts aux Etats-Unis ont représenté plus de 417.000 unités, soit une hausse de plus de 70% par rapport à 2014, selon Autodata.

"Nous voyons davantage d'opportunités qu'il n'en existait il y a cinq ans", a déclaré Todd Eckert, responsable marketing des pickups chez Ford.

Des responsables de Ford ont indiqué que la version américaine du Ranger partagerait des éléments avec certains modèles que le groupe construit et vend en Asie du Sud-Est et sur d'autres marchés.

Le nouveau Ranger devrait arriver chez les concessionnaires début 2019 et sera assemblé sur le site de Wayne, dans le Michigan, du constructeur.

Son prix n'a pas été dévoilé.

(Joseph White; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français) )