SAMSE : Mise à disposition du Document de Référence 2017

SAMSE (Paris:SAMS) a déposé le 12 avril 2018 son Document de Référence et Rapport annuel financier 2017 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Il peut être consulté sur le site internet du Groupe SAMSE à l'adresse www.groupe-samse.fr. Des exemplaires du Document de Référence sont également disponibles au siège social de la société.

Les documents suivants sont intégrés dans le document de référence :

le rapport financier annuel 2017,

le rapport sur le Gouvernement d’Entreprise,

le rapport sur la responsabilité sociétale de la société.

A propos du Groupe SAMSE

Créé en 1920 et basé à Grenoble, SAMSE est le second Groupe français de distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l’habitat. Composé de 24 enseignes, il emploie plus de 5 580 collaborateurs, dispose de 343 points de vente répartis sur 55 départements et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 Md d’euros en 2017.

Euronext Paris - Compartiment B - Code ISIN {FR 0000060071]

Code Reuters : SAMPS.PA - Code Bloomberg : SAMS :FP

