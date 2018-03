SAP voit ses marges s'améliorer après 2020

FRANCFORT/BERLIN, 7 mars (Reuters) - SAP, le géant allemand des logiciels de gestion, a annoncé mardi que ses marges d'exploitation avaient atteint un creux en 2017, mais qu'elles commenceraient à se redresser cette année et continueraient à progresser d'ici 2020 et au-delà, grâce à des activités de cloud plus profitables.

S'adressant à des investisseurs à New York, les responsables du groupe ont également détaillé les opérations visant à faciliter à leurs clients l'utilisation de certains de leurs outils via les serveurs cloud d'Amazon, de Google ou de Microsoft ou ses propres centres de données.

Le directeur financier Luka Mucic a déclaré que les investissements consentis dans le cloud contribueraient à ce que les marges atteignent 29,8% en 2018 et 30,7% d'ici 2020, précisant que l'amélioration se poursuivrait au cours de la prochaine décennie.

SAP avait annoncé des marges de 28,9% en 2017.

SAP prévoit de fermer 18 de ses 45 centres de données d'ci la fin 2019.

(Eric Auchard et Douglas Busvine à Francfort, Nadine Schrimroszik à Berlin Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALPHABET 0.56% 1100.9 2.92% AMAZON.COM 0.92% 1537.64 28.28% MICROSOFT CORPORATION -0.34% 93.32 8.78% SAP 0.38% 84.55 -11.75%