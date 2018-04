SECHE ENVIRONNEMENT : début d'année encourageant

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au 31 mars 2018, Séché Environnement affiche un chiffre d'affaires consolidé publié de 140,9 millions d'euros, en hausse de 5,8% (+6,1% à change constant). Le chiffre d'affaires contributif atteint 135,6 millions, marquant sur la période une hausse de 9,2 % en données brutes (et de +9,5% à change constant). La croissance a été soutenue par la vive progression des activités à l'International, notamment au sein du périmètre acquis en 2017, tandis qu'en France, Séché Environnement a bénéficié de la bonne tenue de ses marchés industriels et de collectivités.Sur la période, la croissance du chiffre d'affaires contributif consolidé a été portée par la filière Déchets Non Dangereux (DND) dont l'évolution reflète la bonne orientation de l'ensemble de ses activités et notamment des métiers de dépollution.La filière Déchets Dangereux (DD) a confirmé la solidité de ses activités de traitement et de services, en particulier à l'International (opportunités dans les activités de maintenance industrielle).Ce bon début d'exercice conforte Séché Environnement dans son objectif de légère croissance de son chiffre d'affaires contributif, à périmètre constant, au titre de l'exercice 2018.