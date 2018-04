SES : accélère la progression de l’Ultra HD en Amérique latine

Suite à son déploiement couronné de succès en Amérique du Nord, la plateforme Ultra HD commerciale de SES s’étend en Amérique latine et permet aux fournisseurs de télévision payante de tester la diffusion 4K avant la Coupe du Monde 2018 de la FIFA

Suite à d’importants investissements dans les infrastructures spatiales et terrestres et à l’expansion de son réseau vidéo en Amérique latine, SES a annoncé aujourd’hui le lancement de sa plateforme Ultra HD dans la région en vue d’accélérer les déploiements commerciaux de la 4K auprès des principaux fournisseurs de télévision par câble, de télévision sur IP et de télévision directe par satellite à travers l’Amérique latine.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180410006174/fr/

NASA TV UHD, produced by Harmonic, is one of the four Ultra HD channels on SES's new Latin America Ultra HD platform (Photo: Business Wire)

De nombreux fournisseurs de télévision payante de premier plan d’Amérique latine testent déjà la nouvelle solution Ultra HD de SES, un package tout-en-un composé de contenus préconfigurés en Ultra HD, d’équipement de réception et de distribution par satellite, qui permettra des déploiements rapides et faciles de l’Ultra HD dans la région. La nouvelle solution Ultra HD de SES pour l’Amérique latine sera lancée avec quatre chaînes en Ultra HD, notamment NASA TV UHD, produit par Harmonic, ainsi que la chaîne de démonstration Ultra HD de SES, un incubateur pour les producteurs émergents de contenus 4K. SES prévoit d’ajouter de nouvelles chaînes et contenus produits au Brésil, au Mexique et dans d’autres pays d'Amérique latine prochainement.

Tout comme la solution Ultra HD de SES pour l’Amérique du Nord, la plateforme de bout en bout pour l’Amérique latine sera distribuée sur plusieurs satellites SES. SES-6 permettra une distribution dédiée sur 100 % du marché brésilien, offrant une flexibilité de programmation pour les contenus locaux. Le satellite NSS-806 de SES, qui accueille le principal réseau de télévision payante de SES en Amérique latine, desservira le reste de la région jusqu’à ce qu’il soit remplacé - dans le courant de l’année - par le satellite récemment lancé, SES-14. Lorsque SES-14 entrera en service, SES prévoit d’allonger considérablement la liste des chaînes en Amérique latine sur son réseau vidéo en pleine expansion à 47,5 degrés Ouest. SES, le leader inégalé de la distribution mondiale en HD et Ultra HD, a enregistré une croissance sans précédent de 18 % sur un an en Amérique latine avec plus de 300 chaînes en HD et Ultra HD actuellement distribuées via ses satellites.

« SES ouvre la voie sur une nouvelle ère de services télévisés de pointe dans la région avec le lancement de notre nouvelle plateforme Ultra HD en Amérique latine – la toute dernière solution novatrice mise en place sur le réseau robuste d’infrastructures spatiales et terrestres de SES. Le réseau de SES permet la distribution efficace de contenus HD, Ultra HD et OTT aux publics à travers la région », a déclaré Jurandir Pitsch, Vice President, Sales and Market Development chez SES Video en Amérique latine et dans les Caraïbes. « Les principaux fournisseurs de télévision payante d’Amérique latine s’apprêtent à offrir des contenus Ultra HD à leurs abonnés via la plateforme SES avant la Coupe du monde 2018, qui suscite un fort intérêt pour les services 4K dans la région. »

Le programme d’antennes soutenu par SES, qui a conduit à l’installation d’antennes satellite au niveau des plateformes de distribution de la télévision payante à travers l’Amérique latine, place SES en excellente position pour aider les fournisseurs de télévision par câble, de télévision sur IP et de télévision directe par satellite à toucher 100 % des vastes audiences de la région avec de riches contenus en HD et Ultra HD.

À propos de SES

SES est l'opérateur leader de satellites au niveau mondial, et le premier à proposer une offre GEO-MEO différenciée et évolutive dans le monde entier, avec plus de 50 satellites en orbite géostationnaire (GEO) et 16 satellites en orbite terrestre moyenne (MEO). SES propose des solutions de bout en bout à valeur ajoutée via ses deux entités SES Video et SES Networks. L'entreprise fournit des services de communication par satellite à des télédiffuseurs, des fournisseurs d'accès Internet et de contenus, des opérateurs de réseaux fixes et mobiles, des gouvernements et des institutions. Le portefeuille de SES comprend ASTRA, O3b et MX1, un des principaux fournisseurs de services de médias qui propose une gamme complète de médias et de services vidéo numériques innovants. SES est cotée sur Euronext Paris et la Bourse de Luxembourg Stock (code : SESG). Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse : www.ses.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180410006174/fr/