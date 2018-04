SES : atteint 351 millions de foyers télévisés dans le monde

Le nombre de foyers desservis par SES a continué de croître pour atteindre 351 millions en 2017 selon Satellite Monitor, l'étude de marché annuelle de SES. Comparée aux 325 millions de foyers en 2016, cette couverture substantielle signifie que SES diffuse aujourd'hui du contenu vidéo à plus d'un milliard de personnes à l'échelle mondiale.

L’augmentation de la couverture de SES reflète l’expansion de l’étude Satellite Monitor, avec l'ajout de nouveaux pays (Éthiopie, Tanzanie, Ouganda et Turquie), ainsi que la portée étendue de Yahlive, notamment dans les pays du Maghreb, qui représentent au total 17 millions de foyers TV en plus desservis par SES. Sur base comparable, la couverture de SES a connu une hausse de 9 millions de foyers TV, principalement au Nigéria, Ghana et Moyen-Orient.

Sur les 351 millions de foyers TV, SES en touche directement 145 millions, et dessert indirectement 147 millions de foyers câblés, 40 millions de foyers équipés de la télévision sur IP, et 18 millions de foyers par liaison terrestre.

L'étude Satellite Monitor montre que l'Europe continue d'être un marché solide et stable, où la diffusion par satellite est une plateforme fortement convoitée pour la transmission fiable et rentable de contenu vidéo à un vaste public. SES atteint à présent 167 millions de foyers TV en Europe, comparé à 156 millions en 2016. Cette croissance provient avant tout de l'ajout de la Turquie et de la portée étendue de Yahlive dans les pays du Maghreb, qui représentent ensemble une hausse de 10 millions de foyers TV. La couverture sur l'ensemble des marchés clés en Europe a été stable.

L'étude montre également le rôle clé de SES dans la diffusion de contenu en haute définition (HD): SES diffuse aujourd'hui du contenu HD auprès de 107 millions de foyers, ce qui représente les deux tiers de tous les foyers TV européens bénéficiant de la HD. En tant que plateforme leader de la HD, SES diffuse 2 602 chaînes HD dans le monde, sur un total de 7 709 chaînes. En Europe, SES transmet 2 670 chaînes télévisées, y compris 798 en HD.

En Afrique, SES atteint désormais 30 millions de foyers. En Afrique de l'Ouest, SES a connu une solide croissance de 3 millions à 11 millions de foyers au Nigéria, et de 2 millions à 4 millions au Ghana. L'Éthiopie, l'Ouganda et la Tanzanie, qui figurent pour la première année dans l'étude Satellite Monitor, représentent 7 millions de foyers. Par l'entremise de Yahlive, une coentreprise de SES et Yahsat, SES dessert 13 millions de foyers TV au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Ouest, comparé à 11 millions en 2016. Pour le reste du monde, SES couvre 32 millions de foyers en Asie-Pacifique, 75 millions en Amérique du Nord, et 33 millions en Amérique latine.

« L'étude Satellite Monitor démontre que notre stratégie d'investissement dans les marchés en croissance est une réussite et qu'elle conduit à une portée géographique nettement plus étendue », déclare Ferdinand Kayser, CEO de SES Video. « Nous continuons de nous appuyer sur notre portée mondiale croissante et unique pour aider nos clients à élaborer leurs activités et à élargir leur public. En Afrique, notre infrastructure continuera à jouer un rôle central dans le passage au numérique. Dans les pays développés, principalement en Europe, nos satellites restent la plateforme de prédilection pour diffuser du contenu HD et promouvoir l'Ultra HD auprès de millions de foyers. En outre, nous soutenons fortement le développement et le déploiement de la technologie HD et Ultra HD aux Amériques et en Asie-Pacifique. »

