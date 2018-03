SES: le lancement réussi de quatre satellites O3b étend l’accès à une connectivité comparable à la fibre

Lancés par une fusée Soyouz, les nouveaux satellites s’ajoutent à la flotte MEO de SES pour répondre à la demande en plein essor de bande passante à haute performance

SES a annoncé aujourd'hui que ses quatre nouveaux satellites O3b en orbite terrestre moyenne (MEO) ont été lancés avec succès par Arianespace à bord d’une fusée Soyouz depuis le Centre spatial guyanais de Kourou, à 14:10 heure locale.

Les nouveaux satellites en bande Ka rejoindront la constellation existante de 12 satellites MEO de SES, gravitant à environ 8 000 km de la Terre, soit quatre fois plus proches de la planète que les satellites géostationnaires (GEO), et fournissant une connectivité à faible temps de latence et des performances comparables à celles de la fibre. Construits par Thales Alenia Space, les quatre nouveaux satellites O3b permettront à SES d’apporter plus de capacité, une couverture améliorée et des performances accrues sur le marché. En augmentant sa flotte O3b, SES étend sa capacité unique à connecter les personnes, les entreprises et les continents par le biais de communications à haute performance, n’importe où sur Terre.

La constellation O3b s’élargit pour continuer à soutenir l’égalité et la transformation numériques à travers le monde. Ces capacités supplémentaires permettront à SES Networks de répondre à la consommation croissante de bande passante dans les secteurs des télécommunications, du cloud, du transport maritime, de l’énergie et des administrations publiques.

Steve Collar, Chief Executive Officer chez SES Networks et CEO désigné de SES, a déclaré : «Nous sommes très heureux d’avoir quatre nouveaux satellites O3b en orbite, et nous avons hâte qu’ils rejoignent la constellation au mois de mai et desservent nos clients partout dans le monde. La demande en bande passante et en réseaux à haute performance ne cesse de croitre, et en tant qu’unique système à large bande non géostationnaire éprouvé, nous avons besoin de ces nouveaux satellites afin de répondre à la demande pour un large éventail de segments de marchés et d’applications. Que ce soit pour connecter des communautés mal desservies, changer de manière significative des vies grâce à un meilleur accès au haut débit, ou pour fournir des services de réseaux par satellite à la pointe de la technologie aux navires, avions et plateformes gouvernementales, notre flotte O3b offre une performance unique et différenciée et aide nos clients à développer leur activité.»

Martin Halliwell, Chief Technology Officer chez SES, a ajouté : «Il s’agit du quatrième lancement effectué par Arianespace pour notre flotte O3b et nous avons encore un autre lot de satellites O3b programmé pour un lancement sur leur fusée Soyouz en 2019. C’est la beauté de notre constellation MEO : elle peut facilement évoluer pour répondre à la demande d’une manière flexible, et allouer des faisceaux de manière dynamique exactement là où se trouve la demande, fournissant ainsi une connectivité à faible temps de latence là où les clients en ont besoin. En augmentant notre flotte, nous offrirons plus de débit, une couverture plus étendue et davantage de capacités à nos clients.»

Stéphane Israël, CEO d’Arianespace, a déclaré : «Avec ce deuxième lancement de l’année, qui est aussi le 18e lancement de Soyouz depuis le Centre Spatial Guyanais, Arianespace est très fière de la confiance de SES en nos solutions de service de lancement auxquelles SES fait appel à la fois pour ses satellites MEO et GEO. Nous sommes très heureux d’accompagner SES, notre partenaire de longue date, dans l’expansion et l’évolution de sa flotte O3b.»

En plus de ces quatre nouveaux satellites, quatre autres satellites O3b sont prévus pour un lancement au premier semestre 2019. Les 12 premiers satellites O3b ont été mis en orbite par trois lanceurs Soyouz en 2013 et 2014.

À propos de SES

SES est l'opérateur leader de satellites au niveau mondial, et le premier à proposer une offre GEO-MEO différenciée et évolutive dans le monde entier, avec plus de 50 satellites en orbite géostationnaire (GEO) et 12 satellites en orbite terrestre moyenne (MEO). SES propose des solutions de bout en bout à valeur ajoutée via ses deux entités SES Video et SES Networks. L'entreprise fournit des services de communication par satellite à des télédiffuseurs, des fournisseurs d'accès Internet et de contenus, des opérateurs de réseaux fixes et mobiles, des gouvernements et des institutions. Le portefeuille de SES comprend ASTRA, O3b et MX1, un des principaux fournisseurs de services de médias qui propose une gamme complète de médias et de services vidéo numériques innovants. SES est cotée sur Euronext Paris et la Bourse de Luxembourg Stock (code : SESG). Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse : www.ses.com

