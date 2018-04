SES : nomme John-Paul Hemingway au poste de PDG de SES : Networks

SES a annoncé aujourd’hui la nomination de John-Paul Hemingway au poste de PDG de SES Networks à compter du 5 avril 2018 ; il succède à Steve Collar qui prend officiellement son nouveau poste de PDG de SES.

Dans sa nouvelle fonction, M. Hemingway rejoindra le Comité de direction de SES qui sera alors composé de Steve Collar (PDG), Andrew Browne (Directeur Financier), Ferdinand Kayser (PDG de SES Video), Christophe De Hauwer (Directeur de la Stratégie et du Dévelopement), Martin Halliwell (Directeur de la Technologie), Evie Roos (Directrice des Ressources Humaines) et John Purvis (Directeur des Affaires Juridiques).

M. Hemingway occupait précédemment chez SES Networks le poste d’Executive Vice President of Product, Marketing & Strategy, dans le cadre duquel il était responsable du développement commercial, de la stratégie, du développement et de la gestion des produits, ainsi que du marketing. Il était le Chief Marketing Officer d’O3b Networks avant que SES ne fasse l’acquisition de la société et l’intègre dans son unité commerciale axée sur les données, SES Networks. M. Hemingway avait rejoint O3b après avoir travaillé chez le spécialiste réseau Ciena, où il a exercé divers rôles de haute direction dans la stratégie, les ventes, les produits, le marketing et les fonctions techniques. Citoyen britannique, il est titulaire d’un doctorat en communications optiques de l’Université Métropolitaine de Manchester au Royaume-Uni.

« M. Hemingway a joué un rôle déterminant dans le succès exceptionnel d’O3b et son intégration au sein de SES », a déclaré Steve Collar, PDG de SES. « Non seulement M. Hemingway est un dirigeant avec des compétences et expériences étendues dans de nombreuses disciplines, mais ses antécédents dans le secteur des télécommunications et des réseaux signifient également qu’il a une connaissance approfondie de ce que nos clients recherchent pour la construction et la gestion de leurs solutions réseau et commerciales. Je suis convaincu que M. Hemingway saura se distinguer pour diriger nos équipes, mais aussi pour concrétiser la vision de SES Networks consistant à capturer l’important potentiel de croissance sur nos différents marchés et segments, et à devenir un fournisseur de services de communications de premier plan mondial. »

