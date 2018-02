SFAM pèse désormais 1,7 milliard d'euros en valeur d'entreprise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Afin de donner au courtier SFAM, de nouveaux moyens pour assurer son développement, le groupe de capital-investissement Ardian est entré à son capital, et le gestionnaire d'actifs ICG a souscrit une émission obligataire. Par ailleurs, EdRIP (Winch Capital 3), actionnaire de SFAM depuis 2016, a réinvesti dans la société. La société affirme, dans un communiqué, que ces opérations ont permis de constituer un groupe qui pèse désormais plus de 1,7 milliard d'euros en valeur d'entreprise.Le groupe déjà présent en France, en Belgique, en Espagne et en Suisse, étudie l'élargissement de ses activités au Portugal, aux Pays-Bas et en Italie.