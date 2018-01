SIX: le volume des transactions a augmenté de 5,2% à 1345,9 mrd CHF en 2017

Zurich (awp) - Le chiffre d'affaires du négoce boursier a augmenté de 5,2% à 1345,9 mrd CHF en 2017 a indiqué SIX mercredi soir. Le nombre de transactions a dans le même temps progressé de 8,0% à 51,4 mio. La moyenne journalière s'est établie à 5,4 mrd CHF. Les actions Nestlé ont généré le plus gros volume et les bons de jouissance Roche le plus grand nombre de transactions, a précisé SIX.

Le plus gros volume journalier a été réalisé le 15 décembre avec 12,8 mrd CHF. Il s'agissait d'un vendredi "journée des sorcières" avec une grande échéance Eurex. Le mois de mars a été celui qui a affiché le plus gros volume, à 142,5 mrd CHF. Le plus grand nombre de transactions journalières est le 18 mai, avec 321'542.

Cité dans le communiqué, le patron de la division SIX Swiss Exchange a qualifié l'exercice 2017 de très solide. Le volume des transactions liées à des entrées en Bourse (IPO) a été le troisième plus gros en Europe. SIX a aussi augmenté sa part de marché avec le négoce des plus gros titres du marché suisse, à 68,3% contre 64,6% en 2016.

Avec Rapid Nutrition, Galenica, Idorsia, Zur Rose, Landis+Gyr et Poenina, six sociétés ont fait leur entrée à la Bourse suisse l'an dernier. Landis+Gyr a représenté un volume de 2,3 mrd CHF, le plus gros depuis onze ans à la Bourse suisse. Le volume total des IPO a atteint 4,5 mrd CHF.

Par segment, "actions et fonds" a enregistré un volume en hausse de 5,2% à 1058,0 mrd CHF et 8,4% de transactions en plus (49,4 mio) et alors que 2017 a compté trois jours boursiers de moins que 2016. Le segment "emprunts CHF" a reculé de 2,7% à 129,2 mrd CHF pour un nombre de transactions en recul de 6,3% à 355,921.

Le volume des ETFs s'est établi à 116,4 mrd CHF, un nouveau record historique et une hausse de 12% par rapport à 2016. Le nombre de transactions a augmenté de 6%. Actuellement 22 émetteurs proposent 1278 ETFs.

Le volume des emprunts en monnaies étrangères a augmenté de 29% à 26,3 mrd CHF pour 20'774 transactions (-5,4%). Le volume des produits structurés et warrants a baissé de 2,3% à 16,0 mrd CHF pour 622'490 transactions (-6,6%).

ra/rp