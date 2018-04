SK Hynix annonce un bénéfice net en forte hausse au 1T

Séoul (awp/afp) - Le deuxième fabricant mondial de semi-conducteurs, le sud-coréen SK Hynix, a annoncé a annoncé mardi une nette hausse au premier trimestre de son bénéfice net, à la faveur d'une demande mondiale très forte.

Entre janvier et mars, le bénéfice net a bondi de 64% sur un an, à 3100 milliards de wons (2,35 milliards d'euros). Il s'agit du deuxième bénéfice trimestriel le plus élevé de l'histoire du groupe, qui avait battu un nouveau record au trimestre précédent.

"Des prix favorables ont été conservés au premier trimestre alors même que c'est la saison basse" pour le secteur, a déclaré le groupe dans un communiqué.

Les ventes de puces DRAM (mémoires dynamiques à accès aléatoire, utilisées dans les PC et les serveurs informatiques) ont baissé de 5% par rapport au précédent trimestre mais leur prix moyen a augmenté dans le même temps de 9%.

Les ventes de mémoires NAND utilisées dans les mobiles ont reculé de 10% et leur prix de 1%.

Le groupe a estimé que la demande mondiale en puces DRAM allait probablement demeurer forte toute l'année, en raison notamment de l'expansion de l'activité des centres de données internet dans le monde entier.

"En dépit des efforts du secteur pour adopter de nouvelles méthodes de production et accroître la production, l'offre demeurera insuffisante", a prédit HK Hynix.

Le groupe achèvera bientôt la construction d'une nouvelle usine à Cheongju, en Corée du Sud et compte accroître ses lignes de production en Chine.

Le bénéfice d'exploitation de SK Hynix a augmenté de 77% à 4.360 milliards de wons au premier trimestre par rapport à la même période en 2017, et son chiffre d'affaires a augmenté de 39% à 8720 milliards de wons.

afp/buc