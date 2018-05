SNCF: La CGT inflexible malgré les promesses de Philippe

Après plus d'un mois de mouvement social, le Premier ministre a annoncé qu'un travail jusqu'à fin mai permettrait de modifier le projet de loi à l'occasion de son examen au Sénat.

Il a ajouté que l'Etat reprendrait une partie "substantielle" de la dette de la SNCF sans évoquer de montant.

"Pour nous, clairement la grève se poursuit, il n'y a pas de débat", a déclaré le secrétaire général de la CGT-Cheminots, Laurent Brun, après l'entretien à Matignon, sans attendre l'interfédérale qui se tiendra mercredi à 17h00 (15h00 GMT).

"Il n'est pas question de lever la mobilisation, on continue", a prévenu pour sa part le secrétaire général de la CFDT-Cheminots, Didier Aubert.

Edouard Philippe recevait à tour de rôle les principaux syndicats de la SNCF, la direction et d'autres acteurs, signe de sa volonté de reprendre la main sur ce dossier confié dans un premier temps à la ministre des Transports, Elisabeth Borne.

Les organisations attendent des engagements de l'exécutif sur les futures négociations sur la convention collective et les accords d'entreprises appelés à remplacer le statut des cheminots, ainsi que sur la dette de la SNCF, qui s'élève à 47 milliards d'euros pour le seul réseau.

Sur cette épineuse question, qui met en péril l'objectif de réduction des déficits publics de la France, Edouard Philippe n'a donné aucun chiffre. Il a cependant déclaré qu'il voulait ramener la SNCF à l'équilibre financier en 2022.

"QUELQUES OUVERTURES"

"Pas de montant précis sur la reprise, un calendrier qui s'échelonnerait du 1er janvier 2020 à 2022 mais également l'indication qui a été donnée : ce sera une reprise progressive et substantielle", a résumé le secrétaire général de l'Unsa Ferroviaire, deuxième force de la SNCF, Roger Dillenseger.

Selon les syndicats, Edouard Philippe a promis de donner davantage de précisions sur le sujet lors d'une nouvelle série de rencontres qui doivent être organisées d'ici à l'ouverture des débats au Sénat, à partir du 29 mai en séance publique.

Durant l'examen du texte par les sénateurs, le gouvernement pourrait introduire de nouveaux amendements inspirés par les propositions des syndicats, qui s'ajouteraient à ceux adoptés à l'Assemblée nationale en première lecture.

La CFDT, notamment, prévoit de soumettre une quarantaine d'amendements à l'exécutif.

"On sent qu'on rentre dans une deuxième phase où on va pouvoir formuler des propositions", a salué le secrétaire général de l'organisation réformiste, Laurent Berger.

"Pour résumer ce matin : quelques ouvertures en termes de discussions qui devraient être menées dans le courant du mois de mai d'ici le débat au Sénat mais pas de garanties, en tout cas suffisamment précises", a déclaré le secrétaire général de l'Unsa, Luc Bérille. "Nous jugerons sur pièce."

Edouard Philippe a répété à plusieurs reprises qu'il n'était pas question de revenir sur les grands principes de la réforme, à savoir l'ouverture à la concurrence, l'arrêt des recrutements au statut de cheminot à partir du 1er janvier 2020 et la réorganisation de la SNCF.

Opposée à ces mesures, l'intersyndicale a lancé le 3 avril une grève d'un type inédit à la SNCF, avec un calendrier de deux jours d'arrêt de travail sur cinq, qui doit reprendre ce lundi soir à 20h00 (18h00 GMT).

(Edité par Sophie Louet)

par Simon Carraud et et Jean-Baptiste Vey