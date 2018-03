SPF Affaires étrangères Commerce ex : Réaction de Didier Reynders aux tirs balistiques contre l’Arabie Saoudite

Des tirs balistiques ont été lancés par les rebelles Houthis depuis le Yémen vers l'Arabie saoudite ce dimanche 25 mars, faisant plusieurs victimes. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères Didier Reynders est très préoccupé par cette nouvelle provocation.

En effet, cette attaque témoigne une fois de plus de la menace grave que constitue la prolifération balistique sur la stabilité de la région. La Belgique appelle au strict respect de l'embargo de la fourniture d'armes à des entités non étatiques désignées par la résolution 2216 du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Le Ministre Reynders réitère l'appel aux parties pour qu'elles s'entendent immédiatement sur les modalités d'une cessation durable des hostilités et soutient les efforts de médiation visant à y parvenir. A cet effet, la Belgique assure son plein soutien à l'Envoyé Spécial des Nations Unies récemment nommé, M. Martin Griffiths et appelle toutes les parties, locales et régionales, à s'engager de bonne foi dans un processus de négociations politiques pour mettre fin à ce conflit aux conséquences désastreuses pour la population du Yémen.