SR Technics adhère à une alliance en Amérique latine

Zurich (awp) - Le spécialiste de la maintenance d'avion SR Technics fait désormais partie de l'alliance Latin American and Caribbean Air Transport Association (ALTA). Cette dernière représente les intérêts de la branche aéronautique dans la région et s'engage pour une industrie sure, efficiente et respectueuse de l'environnement, indique la filiale du conglomérat chinois HNA lundi soir dans un communiqué.

Cette adhésion permet à SR Technics d'occuper une place lors des réunions du comité technique de l'association et de présenter ses produits directement aux autres membres. Elle garantit également au groupe zurichois l'accès aux informations et aux statistiques collectées par l'ALTA afin d'identifier les tendances sur les marchés de la région.

mk/buc/rp