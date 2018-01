STALLERGENES GREER REVIENT SUR LA VARIATION DE SON COURS DE BOURSE

Regulatory News:

Stallergenes Greer (Paris:STAGR), société biopharmaceutique spécialisée dans le traitement des allergies respiratoires, a noté aujourd’hui une variation à la baisse de son cours de bourse qui pourrait être liée à la publication d’une injonction reçue de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), suite à l’inspection de l’une des zones de production de son site d’Antony en France.

La société précise que l’injonction publiée par l’ANSM le 9 janvier 2018 n’a pas d’impact sur l’approvisionnement et n’impose pas de rappel de produits. Stallergenes Greer continuera à approvisionner le marché en traitements d’immunothérapie allergénique tout en répondant aux observations formulées par l’ANSM dans son injonction.

La société confirme également que la plupart des observations formulées par l’ANSM ont été résolues ou sont en passe de l’être dans le cadre de la démarche continue de modernisation de son usine d’Antony. Les efforts de modernisation en cours et les investissements engagés depuis deux ans permettent de faire en sorte que Stallergenes Greer réponde aux normes de qualité requises.

« Nous coopérons pleinement avec l'ANSM et avons déjà pris volontairement des mesures correctives pour améliorer nos opérations de fabrication. Nous nous consacrons maintenant à finaliser dans les délais convenus les actions restantes notées par l'Agence » a déclaré Fereydoun Firouz, président-directeur-général.

L'injonction a été émise suite à une inspection par l’ANSM d’une des zones de production de l’usine. Les observations portent sur le système de gestion de la qualité et sur les procédés de fabrication, tels que les procédures destinées à identifier et résoudre les écarts possibles avec les modalités de fabrication convenues, principalement en ce qui concerne les produits d'immunothérapie sous-cutanée (SCIT).

La société n’anticipe pas d’impact matériel de cette injonction de l’ANSM sur son activité et fera le point sur l’évolution de la modernisation de ses opérations de production lors de la conférence téléphonique de présentation de ses résultats financiers le 22 mars 2018.

