SYZ AM passe à une légère sous-pondération sur la dette en monnaie locale

SYZ AM a rétrogradé de "légère surpondération" à "légère sous-pondération" le segment de la dette en monnaie locale. Cette dernière "semble désormais moins attrayante que celle en monnaie étrangère", justifie Hartwig Kos, vice-directeur des investissements et co-directeur du Multi-Asset. SYZ AM indique que bon nombre de ses marchés favoris dans l’univers de la dette en monnaie locale ont été systématiquement rétrogradés ces derniers mois, la dernière en date étant la Pologne, où les taux à 10 ans ont chuté de près de 30 points de base ces six derniers mois."Par conséquent, les emprunts d'Etat nominaux des marchés développés et la dette émergente en monnaie forte sont désormais nos marchés obligataires favoris", conclut Hartwig Kos, vice-directeur des investissements et co-directeur du Multi-Asset de SYZ AM. Le gestionnaire d'actifs n'a que légèrement ajusté ses positions en obligations canadiennes indexées sur l'inflation et en obligations nominales australiennes ce mois-ci.