SYZ AM renforce son équipe commerciale dédiée à la clientèle institutionnelle en Suisse

Dans le cadre du renforcement par SYZ Asset Management de sa stratégie de distribution pour les clients institutionnels, avec une nette orientation sur le marché suisse, Thierry Cherf est nommé Head of Institutional Sales - Switzerland. Basé à Genève, il sera sous la responsabilité de Florent Guy-Ducrot, Head of Business Development. Sachin Sukthankar a, lui, été nommé au poste de Institutional Client Developer.Placé sous la responsabilité hiérarchique de Thierry Cherf, Sachin Sukthankar, basé à Zurich, aura pour mission de développer le portefeuille de clients institutionnels pour la Suisse allemande. Gaëtan Croix, qui s'occupe actuellement du développement de la clientèle institutionnelle en Suisse romande, fait également partie de cette nouvelle équipe entièrement dédiée aux investisseurs institutionnels en Suisse.Thierry Cherf possède plus de 22 ans d'expérience dans le secteur financier. Il a débuté sa carrière dans le domaine immobilier avant de rejoindre le secteur bancaire. Il a travaillé notamment pour l'UBP pendant six ans en tant que Senior Relationship Manager pour la distribution des fonds traditionnels, alternatifs et structurés. Il a ensuite été responsable de la distribution pour la Suisse-romande chez LGT Capital Management avant d'occuper plus récemment la fonction de directeur de la distribution chez Safra Sarasin à Genève, où il s'est concentré sur la clientèle institutionnelle.Sachin Sukthankar a débuté sa carrière financière chez UBS en tant que Securities Specialist en 2000 avant de rejoindre Julius Bär où il a assumé la fonction de Global Custody Performance Analysis Specialist jusqu'en 2009. Par la suite, il a rejoint le groupe Avadis en tant qu'Investment Controller et spécialiste des investissements traditionnels.