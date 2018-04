SYZ nomme un responsable pour SYZ Independent Asset Managers

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe bancaire suisse SYZ a annoncé la nomination de Sédar Piller comme responsable du bureau zurichois dédié aux gérants indépendants. Depuis son recrutement en 2014, l’antenne suisse-allemande a connu une croissance remarquable de ses avoirs sous gestion. Au niveau global du service SYZ Independent Asset Managers, les actifs déposés se montent à près de 4 milliards de francs suisses.Suite à la nomination du nouveau responsable de SYZ Independent Managers à Zurich, Jean-Marc Vallet s'est exprimé ainsi : " Sédar Piller a immédiatement intégré la philosophie avec laquelle nous souhaitons développer notre partenariat avec les gérants indépendants. Il a notamment convaincu de nombreux gérants indépendant spécialisés sur la clientèle d'Europe centrale et d'Afrique, dont les exigences sont particulières, et amène une réelle valeur ajoutée aux gérants indépendants grâce à ses larges compétences. "Après avoir débuté sa carrière à la Neue Aargauer Bank où il a travaillé 11 ans, Sédar Piller a ensuite travaillé à la Banque J. Safra Sarasin à Zurich dans le conseil aux entrepreneurs, avant de rejoindre la Banque SYZ en 2014. Sédar Piller s'exprime aisément en allemand, français et anglais. Il est diplômé Economiste bancaire ES de l'école professionnelle pour banque et finance (AKAD) de Zurich et termine actuellement son diplôme Certified International Wealth Manager (CIWM).