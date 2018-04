Safe Orthopaedics : annonce ses résultats 2017 et son Chiffre d’affaires du premier trimestre 2018

Conférence téléphonique aujourd’hui à 11h00

Tel. 01 72 72 74 02 / Code : 418755312#

En 2017 :

Amélioration du résultat opérationnel courant de 12%

Croissance du chiffre d’affaires ajusté1 de 37%

Réduction de la consommation de trésorerie opérationnelle de 15%

Au T1 2018 :

Chiffre d’affaires de 931 k€ en croissance de 22%

Contribution de l’Allemagne à la croissance du Reste du monde à hauteur de 27%

Réflexion avancée pour étendre la commercialisation directe de ses produits au Royaume-Uni

Regulatory News:

SAFE ORTHOPAEDICS (FR0012452746 – SAFOR), société spécialisée dans la conception et la commercialisation d’implants et d’instruments à usage unique améliorant le traitement mini-invasif des pathologies de la fracture du rachis, annonce aujourd’hui ses résultats annuels 2017 et son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018.

Le rapport financier annuel 2017 de Safe Orthopaedics sera disponible sur le site Internet de la Société (www.SafeOrtho.com) à la rubrique Investisseurs > Documentation > Informations réglementées à compter du 27 avril 2018.

« 2017 aura marqué un tournant pour Safe Orthopaedics. Au-delà du renforcement de l’équipe commerciale focalisée stratégiquement sur le segment de la fracture vertébrale, nous avons amélioré sensiblement nos performances financières tout en délivrant notre meilleure croissance annuelle de +37%1, » commente Pierre Dumouchel, Directeur général et co-fondateur de Safe Orthopaedics. « 2018 débute sur de bonnes bases avec le franchissement des 10 000 kits de chirurgie vendus et un chiffre d’affaires en croissance de +22% au premier trimestre. A la vue des performances régulières en France et de la contribution récente de l’Allemagne à notre croissance internationale qui disposent toutes deux de forces de vente directes, nous travaillons activement à acquérir une force de vente directe au Royaume-Uni et à développer de nouveaux vecteurs de croissances technologiques. »

Réduction des charges et amélioration du résultat opérationnel en 2017

en milliers d'euros – normes IFRS 31/12/2017 31/12/2016 Chiffre d’affaires – France 1 582 1 182 Chiffre d’affaires - Reste du monde 1 528 1 083 Chiffre d'affaires total ajusté1 3 110 2 265 Chiffre d’affaires des activités non poursuivies (États-Unis) 0 100 Chiffre d'affaires total 3 110 2 365 Achats consommés et variation des stocks (1 729) (1 579) Charges externes (2 735) (2 820) Charges de personnel (3 362) (3 633) Autres charges opérationnelles (685) (456) Résultat opérationnel courant (5 401) (6 104) Autres produits et charges opérationnels (33) (183) Résultat opérationnel (5 434) (6 287) Résultat financier (1 141) 282 Résultat Net (6 575) (6 005)

En 2017, le chiffre d’affaires s’est inscrit à 3 110 k€, en croissance ajustée1 de +37%.

En France, le chiffre d’affaires s’est inscrit à 1 582k€ (+34%). Grâce à des actions marketing et commerciales concentrées sur le segment de la fracture vertébrale, Safe Orthopaedics a doublé ses parts de marché sur ce segment, pour atteindre 8%2. Au quatrième trimestre, l’équipe commerciale avait été renforcée pour compter 7 vendeurs au 31 décembre 2017, contre 4 à fin 2016.

Dans le Reste du monde, la croissance a atteint +41% pour un chiffre d’affaires de 1 528 K€ au 31 décembre 2017, tiré notamment par une solide croissance des distributeurs historiques et un développement rapide en Amérique Latine. Le recrutement d’un deuxième responsable export a été effectué au quatrième trimestre 2017.

Safe Orthopaedics est parvenue à augmenter sa marge sur coûts directs de 57,5% à 59,7%, grâce à un meilleur mix produits et pays, et à réduire ses charges externes et de personnel de 6%.

Le résultat opérationnel courant s’est ainsi amélioré de plus de 703 k€ sur la période, soit 12% (-5,4 M€ contre -6,1 M€ en 2016).

Après prise en compte d’un résultat financier négatif de 1,1 M€, essentiellement lié à un effet de change (écart de conversion sur le compte courant et client de la filiale américaine), et la non comptabilisation de charge d’impôts sur les sociétés au cours de l’exercice, le résultat net s’est établit à -6,6 M€, contre -6,0 M€ un an auparavant.

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 en hausse de +22% à 931 k€

en milliers d’euros T1 2018 (3 mois) T1 2017 (3 mois) Variation France 485 420 +15% Reste du monde 446 343 +30 % Chiffre d'affaires total 931 763 +22%

Le Chiffre d’affaires du premier trimestre 2018 est en hausse de +22%.

_______________

1 Chiffre d’affaires ajusté des activités non poursuivies aux États-Unis depuis le 1er mars 2016

2 Source Société

Les ventes françaises progressent de +15%. La croissance légèrement inférieure aux attentes de la société s’explique par la réorganisation d’une zone commerciale historique et le temps investi pour l’intégration et la formation des deux nouveaux vendeurs arrivés fin 2017. Les quatre autres commerciaux affichent une croissance de plus de +30% sur leurs zones respectives.

Dans le Reste du monde, les ventes progressent de +30% grâce à une solide croissance des distributeurs historiques en Europe et des distributeurs plus récents en Amérique Latine. Par ailleurs, Les ventes en Allemagne contribuent à la croissance du chiffre d’affaires dans le Reste du monde à hauteur de 27%. Elles traduisent le démarrage effectif des forces commerciales en Allemagne, amorcé au quatrième trimestre 2017, et le début de l’utilisation en routine des technologies de Safe Orthopaedics dans des centres de traumatologie, universitaires et/ou militaires, qui sont des signes prometteurs pour les trimestres à venir.

Consommation de trésorerie réduite en 2017 et trésorerie de 1,9 M€ au 31 mars 2018

Safe Orthopaedics est parvenue à réduire sa consommation de trésorerie opérationnelle à 5 M€, soit 15% de moins qu’en 2016. Dans un marché de l’orthopédie où les investissements en instruments réutilisables sont conséquents et directement liés à la croissance, les technologies à usage unique de Safe Orthopaedics sont un vrai outil de performances financières.

Au 31 mars 2018, la trésorerie de Safe Orthopaedics s’élevait à 1,9 M€, contre 2,2 M€ à fin mars 2017. La Société dispose en outre de sources de financement complémentaires toujours accessibles, pour un montant de 3,3 M€.

Conférence téléphonique

Pierre Dumouchel, Directeur général de Safe Orthopaedics, et François-Henri Reynaud, Directeur Financier, tiendront une conférence téléphonique en français le vendredi 27 avril 2018 à 11h00, heure de Paris.

Pour participer :

Numéro à composer : +33 (0)1 70 71 01 59

+33 (0)1 70 71 01 59 Code PIN : 89876039#

Afin d’accéder à la conférence de manière optimale, les participants sont invités à se connecter 5 minutes avant le début de l’événement.

À la suite de la conférence téléphonique, la réécoute sera possible pendant 90 jours et accessible en composant le numéro suivant +33 (0)1 72 72 74 02 suivi du code 418755312#.

Prochains rendez-vous financiers

Assemblée Générale des Actionnaires, le jeudi 28 juin 2018

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2018, le 10 juillet 2018 (après bourse)

À propos de Safe Orthopaedics

Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale dont l’objectif est de proposer les technologies les plus sûres pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale. Livrés stériles, tous les implants ainsi que leur instrumentation à usage unique sont disponibles pour le chirurgien à tout moment et quel que soit l’endroit. Ces technologies facilitent l’approche mini-invasive qui réduisent les risques de contamination et d’infection, et ce, dans l’intérêt du patient. Protégés par 17 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. La société est basée à Eragny-sur-Oise (95) et emploie 36 collaborateurs.

Pour plus d’informations : www.SafeOrtho.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180426006584/fr/