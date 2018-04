Safe Orthopaedics : dépasse les 10 000 kits de chirurgie vendus

Regulatory News:

SAFE ORTHOPAEDICS (Paris:SAFOR) (FR0012452746 – SAFOR), société spécialisée dans la conception et la commercialisation d’implants et d’instruments à usage unique améliorant le traitement mini-invasif des pathologies de la fracture du rachis, annonce aujourd’hui avoir franchi la barre des 10 000 kits de chirurgie vendus dans le monde depuis leur commercialisation. Les kits stériles de Safe Orthopaedics intègrent tous une instrumentation à usage unique et au moins un implant vertébral.

Safe Orthopaedics vient également de dépasser les 6 000 chirurgies en France, avec une accélération en 2017. Les catalyseurs de cette forte progression sont entre autres le renforcement de son équipe commerciale, passant de 4 à 7 commerciaux, et l’adoption accélérée de sa technologie SteriSpine PS pour traiter tous les types de fractures (accidentelles, métastatiques ou ostéoporotiques). En 2017, l’entreprise a ainsi doublé ses parts de marché sur ce segment stratégique en France pour atteindre 8%.

« Vendre notre 10 000ème kit chirurgical est une étape importante pour Safe Orthopaedics et nous souhaitions en profiter pour remercier l’ensemble des chirurgiens qui utilisent nos produits pour la confiance et la fidélité accordée à notre technologie, mais également nos actionnaires sans qui nous n’aurions pas pu faire évoluer notre concept en un produit internationalement utilisé aujourd’hui, » commente Pierre Dumouchel, Directeur général et co-fondateur de Safe Orthopaedics. « Heureux que plus de 10 000 patients aient pu bénéficier de notre technologie plus sûre, nous sommes confiants pour répliquer en Allemagne notre belle performance en France et identifier d’autres opportunités de développement international en continuant le renforcement de nos équipes commerciales. »

Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale dont l’objectif est de proposer les technologies les plus sûres pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale. Livrés stériles, tous les implants ainsi que leur instrumentation à usage unique sont disponibles pour le chirurgien à tout moment et quel que soit l’endroit. Ces technologies facilitent l’approche mini-invasive qui réduisent les risques de contamination et d’infection, et ce, dans l’intérêt du patient. Protégés par 17 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. La société est basée à Eragny-sur-Oise (95) et emploie 36 collaborateurs.

