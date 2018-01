Sainsbury's réorganise l'encadrement de ses magasins

Londres (awp/afp) - La chaîne britannique de supermarchés Sainsbury's a annoncé mardi une réorganisation de l'encadrement de ses magasins, qui va affecter des milliers d'emplois sans réduire l'effectif total du groupe.

Ces changements visent à "mettre en place une structure plus efficace" afin de "réaliser des économies qui seront investies dans notre offre et nos effectifs", a indiqué Simon Roberts, directeur opérationnel du numéro deux britannique du secteur.

Le groupe précise que des "milliers" d'emplois sont concernés, mais affirme qu'il n'a pas l'intention de réduire le nombre total de ses collaborateurs.

Les employés concernés par la réorganisation pourront candidater à d'autres postes au sein du groupe, accepter de se voir rétrogradés dans la hiérarchie ou entrer dans une procédure de licenciement, a précisé Sainsbury's.

M. Roberts évoque en particulier la nécessité de s'adapter aux "défis" que doit affronter le secteur de la distribution.

Non seulement les chaînes de supermarchés se livrent à une guerre des prix pour attirer toujours plus de clients au Royaume-Uni, mais elles doivent composer avec des concurrents redoutables que sont les chaînes de maxi-discompte et le commerce en ligne.

Sainsbury's, qui mène depuis trois ans un programme de réduction de coûts, avait déjà annoncé en octobre la suppression de 2.000 emplois dans son personnel de ressources humaines au Royaume-Uni.

Ses derniers chiffres d'activité ont été plutôt rassurants lors de la période de Noël et le groupe en a profité pour se montrer un peu plus optimiste sur ses perspectives annuelles.

L'annonce de Sainsbury's, qui emploie environ 200.000 personnes au Royaume-Uni, est similaire à celle dévoilée lundi par le numéro un britannique Tesco.

Ce dernier a lancé une nouvelle restructuration pour simplifier son fonctionnement, avec entre autres la suppression de centaines de postes managériaux en magasins.

