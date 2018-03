Salesforce en négociations avancées pour acquérir MuleSoft -sources

(Actualisé avec précisions, cours de Bourse)

par Liana B. Baker et Greg Roumeliotis

20 mars (Reuters) - Salesforce.com est en négociations avancées en vue du rachat de l'éditeur de logiciels MuleSoft, une opération qui lui permettrait de se développer au-delà des logiciels de gestion de la relation client, a appris Reuters mardi auprès de sources proches des discussions.

L'acquisition, possiblement d'un montant de plus de six milliards de dollars (4,9 milliards d'euros), serait la plus importante de l'histoire de Salesforce et confirmerait l'ambition du directeur général Marc Benioff d'enrichir le portefeuille de produits de la société avec de nouvelles technologies.

Un accord pourrait être annoncé dès cette semaine, ont dit les sources tout en notant que les négociations pourraient ne pas aboutir.

Salesforce et MuleSoft n'ont pas donné suite à des demandes de commentaire.

MuleSoft bondit de 21% à 40,06 dollars vers 17h30 GMT à Wall Street en réaction aux informations de Reuters, après un record à 42,40. A ce niveau, sa capitalisation boursière atteint 5,3 milliards de dollars. Salesforce avant pour sa part de 0,51% à 125,62 dollars.

Basé à San Francisco, MuleSoft conçoit des logiciels qui intègrent automatiquement des données et applications pour permettre aux réseaux des entreprises de fonctionner plus rapidement. Son acquisition pourrait aider Salesforce à obtenir des contrats de clients qui ne sont pas encore prêts à transférer leurs systèmes sur le "cloud".

Dans une note, les analystes de Barclays écrivent que l'apport de MuleSoft permettrait à Salesforce de bâtir un écosystème d'applications plus large autour de ses propres produits.

Salesforce Ventures, la branche de capital risque du groupe, avait investi 128 millions de dollars dans MuleSoft en 2015.

MuleSoft, qui est coté en Bourse depuis environ un an, compte plus d'un millier de clients parmi lesquels des grands noms comme Coca-Cola, McDonald's, Spotify et Unilever.

Salesforce contrôle plus de 18% du marché mondial de la gestion de la relation client, devant Oracle qui a 9,4% du marché, selon des chiffres publiés en 2016 par le consultant IDC.

Google, du groupe Alphabet, avait acquis en 2016 un concurrent de MuleSoft, Apigee, pour 625 millions de dollars. (Liana B. Baker et Greg Roumeliotis à New York, avec la contribution de Stephen Nellis à San Francisco, Véronique Tison pour le service français)