BERLIN (AFP) --Les présidents des chambres des députés allemande et française ont appelé lundi à une coopération renforcée entre Paris et Berlin, alors que la France cherche l'appui de l'Allemagne pour pousser les réformes européennes voulues par Paris.

"La France et l'Allemagne ne forment plus simplement un couple : nos deux pays forment une famille!", a déclaré le président de l'Assemblée nationale française, François de Rugy, lors d'une session extraordinaire du Bundestag consacrée à un nouveau "Traité de l'Élysée", à l'occasion des 55 ans du texte, lundi.

Ce 55e anniversaire est l'occasion de "continuer à développer ensemble la base de notre collaboration étroite", a renchéri le président du Bundestag, Wolfgang Schäuble.

Le Traité de l'Élysée avait été conclu le 22 janvier 1963 entre Paris et Berlin, près de 18 ans après l'effondrement du nazisme. Sa première application avait été la création de l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) pour promouvoir les échanges entre jeunes des deux pays.

Il a été ensuite progressivement renforcé, notamment en 1988 par le chancelier Helmut Kohl et le président François Mitterrand, avec le lancement de conseils franco-allemands pour la sécurité et la politique économique et monétaire.

En milieu de journée, les députés allemands ont adopté à la majorité la résolution ouvrant la voie à "un renforcement et à un approfondissement" de ce Traité. Le nouveau texte vise à renforcer la pratique des langues ou encore à développer les "opportunités industrielles ouvertes par l'économie numérique".

L'Assemblée nationale doit également adopter dans l'après-midi ce texte en présence de M. Schäuble.

Ce débat intervient alors que le président français, Emmanuel Macron, qui a proposé une série de réformes de l'Europe, cherche le soutien de la chancelière allemande, Angela Merkel, engluée depuis fin septembre dans la constitution d'un gouvernement.

Dimanche, les sociaux-démocrates, largement favorables aux propositions du président français, ont approuvé le principe d'une coalition avec Mme Merkel.

