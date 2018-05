Schroders lance un fonds purement investi en actions A chinoises

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Schroders annonce le lancement du fonds Schroder ISF China A-Share, spécialisé sur l'investissement en actions chinoises onshore. Il permettra aux investisseurs d'accéder à des sociétés innovantes et en forte croissance sur le deuxième marché boursier mondial. Le fonds investit dans des actions chinoises de catégorie A via les plates-formes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Le marché chinois onshore offre des opportunités largement diversifiées avec plus de 3 500 titres et une faible corrélation avec les autres grands marchés boursiers.Schroder ISF China A-Share est géré par l'équipe Actions asiatiques de Schroders. Jack Lee, responsable de la recherche sur les actions A, est le gérant principal. L'équipe d'investissement se concentre sur les actions de petites et moyennes capitalisations avec un biais de qualité, et met en œuvre une gestion active fondamentale. Par ailleurs, elle bénéficiera des capacités de Schroders dans le domaine de la science des données pour donner un "avantage" de conviction aux décisions d'investissement.L'équipe Actions asiatiques de Schroders gère 41 milliards de livres sterling pour le compte de clients dans le monde entier.