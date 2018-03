Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Schroders annonce le lancement d'un programme de collaboration avec des start-ups technologiques spécialisées dans les services financiers, à l'échelle internationale, afin de soutenir leur développement en leur proposant une intégration au sein de ses équipes. Le programme, dénommé Cobalt, s'adresse aux sociétés de technologie qui ont dépassé le stade conceptuel ou de croissance précoce et qui offrent des solutions pertinentes dans le domaine de la gestion des investissements.Les entreprises sélectionnées bénéficieront d'un accès direct aux équipes et aux ressources de Schroders, et pourront potentiellement bénéficier d'investissements de la part du groupe.Les start-ups seront évaluées en fonction de critères qui permettront de s'assurer qu'elles sont en ligne avec les priorités et la culture d'entreprise de Schroders, et d'identifier des solutions innovantes qui apporteront des bénéfices tangibles dans un délai de 12 mois.Des accords sur mesure détaillant la durée et les termes respectifs de la collaboration seront conclus entre Schroders et les start-ups participantes, qui seront basées au sein de ses équipes.