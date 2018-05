Schroders se renforce sur l'immobilier avec l'acquisition d'Algonquin

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Schroders annonce aujourd'hui avoir conclu un accord pour acquérir Algonquin Management Partners, une société paneuropéenne spécialisée dans l'investissement et la gestion hôtelière avec des encours sous gestion de 1,8 milliard d'euros. Cette acquisition comprend les co-investissements réalisés par Algonquin aux côtés de ses clients existants. L'acquisition d'Algonquin amplifie la croissance de Schroders dans l'immobilier et complète ses capacités et son expertise existantes.Elle constitue une étape importante dans le développement des pôles d'expertises stratégiques Actifs Privés et Alternatifs, qui totalisent un encours de plus de 37 milliards d'euros. Cette expertise stratégique intègre le crédit titrisé, le private equity, le financement d'infrastructures, la réassurance collatéralisée (ILS) et les prêts aux PME aux côtés de l'activité immobilière qui est la plus importante avec des actifs de près de 15 milliards d'euros (avant intégration d'Algonquin).Fondé en 1998, Algonquin a débuté son activité de gestion d'investissements hôteliers pour son compte propre. La société gère actuellement des actifs dans toute l'Europe, représentant plus de 7 500 chambres d'hôtel et 1,8 milliard d'euros d'actifs. Ces hôtels sont principalement gérés par les marques d'Algonquin ou via des franchises de renommée internationale, notamment Sheraton, Marriott, Hyatt, Radisson et Sofitel.A l'issue de l'opération, Frédéric de Brem, actuel directeur général d'Algonquin, deviendra responsable de Schroder Real Estate Hotels.