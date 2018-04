Scor en bonne voie pour atteindre ses objectifs, hausse des bénéfices au 1er trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le réassureur Scor a indiqué jeudi être "en bonne voie" pour remplir ses objectifs stratégiques après une hausse de son bénéfice net au premier trimestre.

"Scor démarre très bien l'année 2018 : succès des renouvellements P&C (réassurance non vie, NDLR) de janvier, poursuite du développement de la division Vie sur ses marchés clés, notamment en Asie-Pacifique, émission réussie de titres obligataires. Le groupe met en oeuvre de façon rigoureuse son plan 'Vision in Action' et est en bonne voie pour atteindre ses objectifs stratégiques", a commenté le PDG de Scor, Denis Kessler, dans un communiqué.

Le groupe a par ailleurs indiqué qu'il proposerait un dividende de 0,65 euro par action au titre de 2017 lors de son assemblée générale qui a lieu ce jeudi.

Le résultat net du groupe au premier trimestre 2018 est ressorti à 166 millions d'euros, contre 140 millions d'euros au premier trimestre 2017, soit une hausse de 18,6%.

Le ratio combiné, qui définit le rapport entre le coût des sinistres et le total des primes encaissées, s'est établi à 91,8% en réassurance non-vie, contre 94,5% sur la même période de 2017. "Le ratio combiné net normalisé du premier trimestre 2018 ressort à 93,7%, en dessous de l'hypothèse de 95-96% du plan 'Vision in Action'", a précisé Scor. Un ratio supérieur à 100% signifie que l'activité de réassurance dommages a accusé des pertes. S'il est inférieur à 100%, elle a été rentable.

Selon le consensus FactSet, les analystes anticipaient un résultat net de 160 millions d'euros et un ratio combiné de 90,7%.

Le rendement des capitaux propres (ROE) de Scor s'est inscrit à 11,2%, contre 8,6% un an auparavant. Il est supérieur de 1.049 points de base au taux sans risque, là où le plan "Vision in Action" prévoit qu'il soit au moins supérieur de 500 points de base au taux sans risque.

Les primes brutes émises se sont inscrites à 3,77 milliards d'euros, en hausse de 0,9% sur un an (+10,2% à taux de change courants).

Le ratio de solvabilité s'est élevé à 222%, au dessus de la fourchette de 185 à 220% jugée optimale dans le plan "Vision in Action".

Le groupe, a vu son cash-flow opérationnel s'établir à 123 millions d'euros au premier trimestre. Il "devrait se normaliser à 200 millions d'euros par trimestre", a indiqué Scor.

Le réassureur a expliqué que "pour répondre aux enjeux de la réforme fiscale américaine", il allait réaménager ses structures opérationnelles aux Etats-Unis, ce qui aura un impact limité sur son ratio de solvabilité mais l'amènera à comptabiliser une charge au deuxième trimestre.

"La charge d'impôt totale non récurrente liée à cette réorganisation devrait se situer dans la moitié inférieure de la fourchette de 0 à 350 millions de dollars communiquée lors de l'annonce des résultats annuels du groupe", a indiqué Scor. La finalisation de la nouvelle structure devrait intervenir d'ici au second semestre 2018, a ajouté le groupe, qui récuse par ailleurs n'avoir comptabilisé aucune charge liée à la réforme fiscale américaine.

Scor entend réaliser les objectifs de son plan "Vision in Action", qui couvre la période entre mi-2016 et mi-2019, qui consistent à afficher une rentabilité des capitaux propres de 800 points de base au-dessus du taux sans risque à cinq ans et un ratio de solvabilité compris entre 185% et 220%.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: XX

COMMUNIQUES FINANCIERS DE SCOR:

http://www.scor.com/fr/media/communiques-de-presse.html

Agefi-Dow Jones The financial newswire