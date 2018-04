Segment lance de nouveaux outils dédiés à la protection de la vie privée des utilisateurs finaux qui rationalisent et simplifient la conformité au RGPD au sein de Segment et avec ses partenaires pr...

Segment lance de nouveaux outils dédiés à la protection de la vie privée des utilisateurs finaux qui rationalisent et simplifient la conformité au RGPD au sein de Segment et avec ses partenaires pris en charge

La première plateforme de données clients aide les sociétés à gérer les demandes de suppression de leurs utilisateurs ; envoi automatique des demandes aux intégrations prises en charge

SAN FRANCISCO, le 24 avril 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Segment, plateforme de données clients, annonce aujourd'hui la mise à disposition de nouvelles caractéristiques produits qui aideront les marques à rester conformes au Règlement général sur la protection des données de l'Union européenne (RGPD), qui entre en vigueur le 25 mai 2018. En utilisant soit une simple interface utilisateur soit une API, les clients de Segment pourront gérer les demandes d'effacement et de suppression de leurs utilisateurs, et les envoyer automatiquement aux intégrations prises en charge par Segment telles qu'Amplitude, Braze (anciennement Appboy), Intercom et Iterable. Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, Segment aide ses clients à répondre aux demandes relatives aux droits fondamentaux de leurs utilisateurs finaux en vertu du RGPD.

« Nous sommes ravis de l'introduction du RGPD qui définit un nouveau cadre normatif pour les droits relatifs à la protection de la vie privée, en imposant aux entreprises d'être plus transparentes quant à leur mode d'utilisation des données à caractère personnel de leurs clients », déclare Peter Reinhardt, co-fondateur et PDG de Segment. « Segment s'est toujours engagée à construire une plateforme de données clients qui soit respectueuse de la vie privée des utilisateurs et alimentée par des données propriétaires. Nous nous consacrons non seulement à aider nos clients à se conformer aux exigences requises par le RGPD, mais également à favoriser un écosystème de partenaires qui soient sensibles au respect de la vie privée et fassent des droits des personnes une priorité ».

En vertu du RGPD, les droits des consommateurs sont en effet renforcés et élargis. En conséquence, les demandes relatives aux droits des utilisateurs finaux vont probablement augmenter compte tenu de l'intérêt général suscité récemment par le respect de la vie privée des consommateurs. Même si le RGPD relève la barre en matière de protection des droits des utilisateurs finaux et de respect de leur vie privée, il représente un enjeu technologique complexe pour la plupart des entreprises, comme en atteste l'estimation de Gartner selon laquelle plus de 50 % des sociétés concernées par le RGPD ne seront pas entièrement conformes au moment de l'entrée en vigueur de la loi.

Rationaliser la conformité par rapport aux demandes relatives aux droits que confère le RGPD

Avec Segment, les marques pourront mettre en oeuvre les demandes relatives aux droits que confère le RGPD à l'aide d'une nouvelle interface utilisateur simple ou d'une nouvelle API. Précisément, les entreprises seront à même de faire ce qui suit :

É mission de demandes d'effacement afin d'effacer de la plateforme Segment les données spécifiées d'un utilisateur. Ces données seront supprimées dans la mesure où elles sont stockées sur la plateforme Segment.

Ces données seront supprimées dans la mesure où elles sont stockées sur la plateforme Segment. É mission de demandes d'effacement afin d'effacer les données d'un utilisateur des intégrations prises en charge. L'émission d'une demande de suppression effacera également les données d'un utilisateur d'Amazon Redshift, d'Amazon S3, de Google BigQuery et de Postgres.

L'émission d'une demande de suppression effacera également les données d'un utilisateur d'Amazon Redshift, d'Amazon S3, de Google BigQuery et de Postgres. Transfert des demandes d'effacement d'utilisateurs aux intégrations prises en charge. Segment transfère automatiquement les demandes d'effacement aux intégrations prises en charge, telles qu'Amplitude, Braze (anciennement Appboy), Intercom et Iterable.

Segment transfère automatiquement les demandes d'effacement aux intégrations prises en charge, telles qu'Amplitude, Braze (anciennement Appboy), Intercom et Iterable. Suppression de la collecte de données pour des utilisateurs donnés . Ajout d'utilisateurs à une liste de suppression afin de restreindre l'envoi des données les concernant à Segment et aux intégrations prises en charge.

. Ajout d'utilisateurs à une liste de suppression afin de restreindre l'envoi des données les concernant à Segment et aux intégrations prises en charge. Suivi du statut d'effacement et de suppression d'une interface utilisateur. Afin d'aider au suivi et à la vérification des demandes relatives aux droits que confère le RGPD, toutes les demandes d'effacement et de suppression des utilisateurs seront consignées au sein de Segment.

Par ailleurs, la fonctionnalité actuelle de Segment prend déjà en charge les actions suivantes :

Respecter les droits d'accès et de portabilité. Les intégrations et les entrepôts de stockage des données brutes de Segment permettent aux sociétés de se forger une vision complète de toutes les données envoyées à Segment à propos d'un utilisateur et de partager cette vision avec les sociétés sous un format structuré.

Les intégrations et les entrepôts de stockage des données brutes de Segment permettent aux sociétés de se forger une vision complète de toutes les données envoyées à Segment à propos d'un utilisateur et de partager cette vision avec les sociétés sous un format structuré. Rectifier les données d'utilisateurs. Sur un simple appel d'API, les sociétés peuvent créer ou mettre à jour les données d'utilisateurs au sein de Segment et avec les intégrations connectées d'une entreprise, s'assurer que les données d'un utilisateur sont toujours à jour.

« Amplitude et Segment partagent une mission similaire : la volonté d'aider les entreprises à construire des produits exceptionnels, à s'engager auprès de leurs clients et à faire croître leur activité », indique Spenser Skates, PDG d'Amplitude. « Nous sommes ravis d'annoncer que nous avons encore renforcé ce partenariat. Nous collaborons pour simplifier le respect de la vie privée pour tout le monde et en faire la priorité de chacun ».

« Braze (anciennement Appboy) s'est engagé à respecter la conformité au RGPD, en assurant une bonne gérance des données de nos clients et en faisant la promotion de connexions de données fluides entre nos partenaires », commente Bill Magnuson, PDG et co-fondateur de Braze (anciennement Appboy). « Travailler en partenariat avec Segment pour rationaliser et simplifier les demandes des utilisateurs finaux nous permet d'atteindre ces objectifs, tout en accompagnant les marques dans leurs efforts visant à respecter les dispositions du RGPD ».

À propos de Segment

Segment est l'infrastructure de vos données clients. Utilisez une seule API pour déverrouiller plus de 200 outils mis à la disposition de chaque équipe dans votre entreprise. Avec Segment, les développeurs peuvent cesser de bâtir des intégrations de données exceptionnelles fastidieuses et onéreuses tandis que les utilisateurs de l'entreprise peuvent calculer des caractéristiques importantes sur chaque client et insuffler ces données dans leurs applications préférées à des fins d'analyse et de personnalisation. Segment a la confiance de milliers d'entreprises, notamment Gap Inc., New Relic, Instacart, Intuit et Time. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://segment.com.

Danielle Stickler

segment@bateman-group.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Segment via Globenewswire