Séisme dans l'ouest de l'Iran, plusieurs dizaines de blessés

(Actualisé avec nouveau bilan)

DUBAI, 1er avril (Reuters) - Un séisme de magnitude 5,3 a secoué dimanche l'ouest de l'Iran, où au moins 38 personnes ont été blessées, a déclaré un porte-parole des services médicaux d'urgence.

La plupart des blessés ont pu quitter les hôpitaux de la province de Kermanshah dans lesquels ils ont été soignés, a précisé Mojtaba Khaledi à l'agence de presse semi-officielle Isna.

Les médias locaux parlent de blessés légers, touchés pour la plupart par la chute d'objets.

La région de Kermanshah a été frappée en novembre dernier par un violent tremblement de terre de magnitude 7,3 qui a fait au moins 530 morts et plus de 8.000 blessés.