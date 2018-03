Sentryo décroche le Pass French Tech

Sentryo, le spécialiste français de la sécurisation des systèmes industriels, décroche une nouvelle distinction et voit son potentiel d'innovation salué en obtenant le fameux Pass French Tech.

Le Pass French Tech est un programme national d'accompagnement à destination des entreprises en hypercroissance, pépites de la French Tech. Les acteurs majeurs du soutien au développement des entreprises - La French Tech, BPI France, DGE, Business France, Coface, Inpi, AFPC et AFIC - se mobilisent et se coordonnent avec les treize métropoles French Tech pour offrir de manière unique, prioritaire et accélérée des services premiums spécifiques aux problématiques d'hypercroissance de ces entreprises. Les équipes du Programme Pass French Tech s'engagent à assurer une haute qualité de services à ces entreprises en se mobilisant et en offrant un suivi privilégié pour permettre à cette communauté d'entreprises d'excellence de rayonner à travers le monde. Cinq leviers composent cette offre de services : le financement, l'international, l'innovation, le business développement et la visibilité. Pour en savoir plus : http://www.lafrenchtech.com/en-action/pass-french-tech



Thierry Rouquet, Président de Sentryo « Nous sommes fiers de recevoir le Pass French Tech qui va nous permettre d'accéder à de nouvelles ressources pour soutenir notre développement en France comme à l'international. En rejoignant les entreprises labellisées, nous affirmons notre place unique sur le marché et démontrons notre capacité à nous positionner comme l'un des champions français de notre secteur. Ce Pass vient enfin saluer les efforts de nos collaborateurs qui sont à la base de notre succès et qui contribuent chaque jour à innover pour créer un cyber espace industriel toujours plus sécurisé. »

