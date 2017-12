Séoul s'attend à ce que Pyongyang cherche à ouvrir des négociations

(Actualisé avec sanctions du Trésor américain, 8e paragraphe)

La Corée du Sud a prédit mardi que la Corée du Nord chercherait à ouvrir des négociations avec les Etats-Unis l'an prochain sur ses programmes d'armement et à concrétiser dans le même temps des formes de rapprochement avec Séoul.

Dans un rapport sur les perspectives 2018 à la tonalité optimiste, le ministère sud-coréen de l'Unification précise cependant que le régime de Pyongyang poursuivra parallèlement ses efforts visant à être reconnu comme une "puissance nucléaire de facto".

Quant aux effets des nouvelles sanctions adoptées vendredi par le Conseil de sécurité des Nations unies en riposte au test d'un missile balistique intercontinental (ICBM) fin novembre, Séoul considère que la République populaire démocratique de Corée parviendra à en amortir les effets.

La Russie a pour sa part offert de faire office de médiateur dans l'éventualité de discussions entre Washington et Pyongyang.

"La disposition de la Russie à contribuer à une désescalade est évidente", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d'une conférence téléphonique avec la presse.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est entretenu mardi au téléphone avec son homologue américain, Rex Tillerson.

Lors de cet entretien, le chef de la diplomatie russe a insisté auprès de son interlocuteur sur le fait que "la rhétorique agressive de Washington" ne contribuait en rien à réduire la tension dans la péninsule coréenne", a rapporté le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

A Washington, le département du Trésor a annoncé l'application de sanctions contre deux autres responsables du régime nord-coréen. Il s'agit, dit un communiqué, de deux personnes impliquées dans le développement du programme de missiles balistiques, Kim Jong Sik et Ri Pyong Choi.

Par ailleurs, a Séoul le quotidien Joongang Ilbo, citant un responsable gouvernemental sud-coréen, rapporte que Pyongyang pourrait se préparer à tenter de placer un satellite en orbite.

Ce programme s'inscrirait dans le développement des technologies balistiques du Nord, et tomberait sans doute sous le coup des activités interdites par les résolutions de l'Onu.

A Pyongyang, le quotidien Rodong Sinmun a souligné lundi que "le développement spatial pacifique était un droit légitime des Etats souverains". (Haejin Choi, avec Denis Pinchuk et Vladimir Soldatkin à Moscou et David Brunnstrom à Washington, Henri-Pierre André et Gilles Trequesser pour le service français)