Bourse de Paris : Sept Français sur dix pessimistes pour les jeunes-Elabe

Près de sept Français sur dix sont pessimistes pour l'avenir des jeunes, selon un sondage Elabe pour Sud-Ouest Dimanche et Visactu.

D'après cette enquête, 69% des Français sont pessimistes quant à la situation des jeunes pour les 30 années à venir. Ils sont 55% à se dire "assez pessimistes" et 14% "très pessimistes". A l'inverse, 31% sont optimistes.

Pour 46% d'entre eux, il est "plus difficile" d'être jeune aujourd'hui que lorsque eux-mêmes avaient entre 15 et 25 ans.

Pour 40% des personnes interrogées, ce n'est "ni plus facile ni plus difficile" qu'avant. Seules 13% jugent que cela est "plus facile".

Parmi les défis à relever pour la jeunesse actuelle, les sondés citent en priorité le réchauffement climatique (55%), la lutte contre le terrorisme (52%) et les migrations humaines (38%).

Le sondage a été réalisé les 18 et 19 décembre via internet auprès d'un échantillon de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus. (Elizabeth Pineau, édité par Benoît Van Overstraeten)