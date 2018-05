Bourse de Paris : Sept semaines de gains pour le CAC40 0 0 14/05/2018 | 07:37 Envoyer par e-mail :

Mais quittons Wall Street pour revenir sur le vieux continent, où s'opèrent des changements politiques importants. A première vue, c’est le mariage de la carpe et du lapin. Les deux extrêmes italiens, le Mouvement 5 Etoiles et la Ligue, vont soumettre au président Sergio Matarella le nom d’un "premier-ministrable" après plusieurs jours de discussions pour former une coalition gouvernementale. Un scénario encore incroyable il y a peu. Nous pourrions être accusés de faire un raccourci, mais, transposé à la France, cela pourrait ressembler à un gouvernement Mélenchon- Le Pen. La situation politique dans la troisième économie de la zone euro est un facteur d’inquiétude pour les investisseurs. Rien ne dit qu’une coalition des extrêmes est de nature à les rassurer.



Les indicateurs avancés européens



Les temps forts économiques du jour



Avis de grand calme en ce lundi, puisqu’aucune statistique majeure n’est programmée ni en Europe, ni aux Etats-Unis.



L’euro a repris un peu du terrain perdu la semaine dernière : il se traite à 1,1962 dollar. Le brut a consolidé ses gains, avec un Brent à 76,707 USD et un WTI à 70,44 USD. L’or a repris quelques cents à 1.320 USD l’once.



Les principaux changements de recommandations



• Deutsche Bank relève de 102 à 115 EUR son objectif sur Airbus en restant acheteur.

• Barclays revalorise Alstom de 40 à 45 EUR.

• AlphaValue reste à accumuler sur ArcelorMittal avec un objectif ajusté de 33,60 à 33,70 EUR.

• CFRA passe d’achat à conserver sur LafargeHolcim, avec un objectif inchangé de 60 CHF.

• DZ Bank passe d’acheter à conserver sur LafargeHolcim avec un objectif inchangé de 56,50 CHF.

• Goldman Sachs dégrade Rubis d’achat à neutre en visant 67 EUR contre 70 précédemment.

• Jefferies reste à conserver sur Sanofi, avec un objectif de cours ramené de 72 à 71 EUR.



L’actualité des sociétés



Comme la laissaient penser les achats récents, les entités liées à Vincent Bolloré ont franchi le cap des 24% du capital de Vivendi, ce que nous vous avions révélé dès la semaine dernière. Sur fond d’interrogations quant à l’avenir du projet South Pars avec l’Iran, Total a scellé un accord avec Oman pour développer la production gazière du sultanat. Après la lune de miel, le retour à la réalité est violent pour le couple PSA / Opel. L’entité allemande a suspendu le plan de départs volontaires à cause d’un exode d’ouvriers qualifiés, après avoir été alertée par les représentants du personnel. La purge continue chez Airbus. C'est au tour du directeur financier Harald Wilhelm d'annoncer son départ pour 2019. Eramet a lancé son OPA sur Mineral Deposits.



Côté fusions acquisitions, le chinois China Three Gorges veut prendre le contrôle de l’énergéticien portugais EDP, dont il détient 23%. Une OPA a été déposée. Bayer a annoncé que les synergies programmées dans le cadre du rachat de Monsanto seront plus faibles que prévu à cause des cessions engagées pour assurer le feu vert de l’antitrust. Xerox a renoncé à son rapprochement avec Fuji, sous la pression de ses actionnaires activistes, notamment le célèbre Carl Icahn. Le résultat de l’OPA de Sanofi sur Ablynx est tombé, avec un taux de détention de 95,6%.



ABN Amro, Innogy et Pirelli sont les plus grosses publications trimestrielles européennes du jour. En France, les valeurs moyennes lancent la semaine avec Trigano, Eiffage, JCDecaux, Eutelsat, Getlink et Naturex (sous OPA de Givaudan). Le CAC40 a signé la semaine dernière une septième performance hebdomadaire consécutive dans le vert, en grappillant 0,47% sur cinq séances. Malgré le très léger recul enregistré vendredi, l'indice est quasiment sur son pic 2018 à 5.541 points. Les volumes devraient se redresser cette semaine à la Bourse de Paris, après avoir été mis à mal par les deux jours fériés des 8 et 10 mai. A Wall Street, la sortie des Etats-Unis de l'accord nucléaire iranien n'a pas fait ciller les grands indices : ils ont tous repris plus de 2%, après un parcours il est vrai plus heurté que leurs homologues européens. La saison des publications trimestrielles touche à son terme sur le S&P500, avec un bilan plutôt positif qui place les sociétés américaines sur une valorisation moyenne de 16 fois les bénéfices 2018, leur niveau le plus bas des deux dernières années, selon les données Thomson Reuters.

