Seven & I confiant pour 2018 après un bond de son bénéfice net annuel

Tokyo (awp/afp) - Le groupe japonais de distribution Seven & I Holdings a vu son bénéfice net bondir sur l'ensemble de son exercice, clos fin février, et table sur la poursuite de sa croissance cette année.

Selon un communiqué publié jeudi, Seven & I, qui exploite plus de 60.000 commerces de diverses tailles dans le monde, a engrangé un bénéfice net annuel de 181,15 milliards de yens (environ 1,38 milliard d'euros au cours actuel), en hausse de 87,2% sur un an.

Ce résultat dépasse les 177 milliards visés par le groupe, mais il est légèrement inférieur aux attentes du consensus compilé par Bloomberg.

La forte progression s'explique notamment par les importantes dépréciations d'actifs passées lors de son exercice précédent dans le cadre de la réorganisation de son réseau de grandes surfaces.

Le bénéfice opérationnel a lui aussi augmenté, mais plus modestement (+7,4%, à 391,6 milliards de yens), et après un recul l'an dernier, le chiffre d'affaires s'est redressé (+3,5% à 6.037,8 milliards de yens), mais moins que ce qu'attendait le groupe qui tablait sur 6.100 milliards de yens.

Les ventes des hypermarchés et supermarchés ont baissé de 2,5%, tandis que les revenus des grands magasins ont décliné de 9,8%. En revanche, leur rentabilité a progressé, après les efforts de restructuration et de modernisation déployés par Seven & I.

C'est donc encore le segment des supérettes, surnommées "konbini" au Japon, qui a porté l'activité du groupe. Sa branche nationale, qui comprend surtout les 20.260 commerces de proximité ouverts 24H/24 qu'il gérait fin février au Japon, a vu ses ventes progresser de 3%.

A l'étranger, c'est-à-dire essentiellement aux Etats-Unis, elles ont bondi de 19,5%, portées par le rachat il y a un an d'un millier de stations-service et de commerces de proximité de l'américain Sunoco LP.

Pour son exercice débuté le 1er mars, Seven & I vise une hausse de son chiffre d'affaires de 10,7% à 6.683 milliards de yens, une progression de 6% du bénéfice opérationnel à 415 milliards de yens et un bénéfice net de 210 milliards de yens, en augmentation de 15,9%.

afp/al