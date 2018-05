Silver Lake achète le portail immobilier Zoopla pour 2,2 milliards livres

Londres (awp/afp) - Le fonds américain Silver Lake a annoncé vendredi qu'il allait acheter pour 2,2 milliards de livres l'opérateur de services immobiliers britannique ZPG, qui possède notamment le populaire portail Zoopla.

Le premier actionnaire de ZPG, la maison mère du tabloïde Daily Mail DMGT avec presque 30% des parts, a donné son accord à cette transaction qui valorise le capital de ZPG à l'équivalent de 2,5 milliards d'euros.

La transaction est soumise à l'accord des actionnaires de ZPG, qui devront valider à 75% ce projet lors d'une réunion prévue autour du 18 juin. S'ils le font, l'opération devrait être concrétisée au troisième trimestre 2018, a précisé dans un communiqué Silver Lake, via sa filiale Bidco.

Fondé en 2007 avec son site internet de comparaison immobilière Zoopla, ZPG a fusionné en 2012 avec l'activité de services immobiliers sur internet de DMGT. Ce dernier, alors majoritaire, a vu ensuite sa part diminuer notamment lors de l'entrée en Bourse de ZPG en 2014.

Le propriétaire du Daily Mail reste néanmoins de loin le premier actionnaire de ZPG, qui outre Zoopla exploite plusieurs sites d'aides à la recherche des acheteurs immobiliers et des locataires, ainsi que de services pour les professionnels du secteur et des sites de comparaison de prix comme uSwitch dans le domaine des factures domestiques.

Dans le détail, les conseils d'administration de Bidco et ZPG se sont entendus pour recommander l'offre du fonds américain, à hauteur de 490 pence en numéraire par action ZPG, soit une prime de 31% par rapport à la clôture de l'action à la Bourse de Londres jeudi soir.

"Nous acceptons cette offre car elle entre dans le cadre de la stratégie de DMGT de recentrer son portefeuille et de disposer d'une plus grande flexibilité financière", a réagi dans un communiqué distinct le propriétaire du Daily Mail.

ZPG a bénéficié du boom du marché immobilier britannique depuis le début de la décennie et qui reste dynamique, malgré quelques accès de faiblesse récemment. Les sites du groupe attirent au total plus de 50 millions de visites par mois et 25.000 sociétés professionnelles utilisent régulièrement leurs services, d'après ZPG.

afp/rp