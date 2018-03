Sinochem veut coter ses actifs pétroliers en Bourse de Hong Kong

L'entrée en Bourse de la division énergie du groupe public pétrolier et chimique devrait probablement inclure les activités de raffinage, de négoce et de stockage de pétrole et celles de logistique, ainsi que des activités de distribution, ajoute IFR.

On ignore dans l'immédiat la valorisation de cette filiale.

Cette entrée en Bourse intervient alors que Pékin cherche à donner un nouveau souffle aux entreprises publiques en encourageant les investissements étrangers.

Personne chez Sinochem n'était disponible dans l'immédiat.

En octobre dernier, Reuters a rapporté que Sinochem avait engagé Boc International, CLSA et Morgan Stanley pour travailler sur une éventuelle IPO de ses actifs pétroliers à Hong Kong.

Les trois banques devraient jouer des rôles de premier plan dans cette introducotien Bourse, selon IFR, qui ajoute qu'elle devrait avoir lieu au second semestre.

(Fiona Lau, Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Juliette Rouillon)