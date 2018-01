Siparex recrute un Chief Digital Officer

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nicolas Réquillart a intégré le groupe Siparex le 2 janvier en tant que Chief Digital Officer. Il a pour principale mission d’accompagner les dirigeants des sociétés du portefeuille Siparex dans la création de valeur via les leviers digitaux. Il interviendra également en amont des opérations aux côtés des équipes d’investissement afin d’évaluer la maturité digitale des entreprises étudiées.Avec un parcours 100% digital de plus de 12 ans, Nicolas Réquillart a gagné son expertise au sein de grands groupes de distribution spécialisée (BtoB/BtoC), en cabinet de conseil ainsi qu'en lancement de business unit et de start-up. Ces 4 dernières années, il a occupé la fonction de Directeur conseil en charge du e-commerce et de l'innovation au sein du Cabinet de conseil en transformation, CGI Business Consulting.